Tina Cipollari, urla e tensione in studio: Maria De Filippi non sa più che fare dopo le accuse | “Hai qualcosa da nascondere…”

Tina Cipollari, in studio si scatena l’inferno e volano paroloni velenosi: “Hai qualcosa da nascondere…”

Tina Cipollari è un carismatico personaggio dello spettacolo che da molti anni occupa un posto fisso nel dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il suo ruolo è quello dell’opinionista ed, al fianco di Gianni Sperti, sono pronti a commentare le dinamiche che si creano in studio.

Tina, nel corso della sua carriera, è riuscita a crearsi un personaggio inimitabile e al quale è impossibile non affezionarsi. La sua verve ha conquistato milioni di telespettatori che si divertono a guardare le sceneggiate dell’opinionista nei confronti di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

La biondissima Cipollari ha un passato nel talent. Il suo debutto risale al 2001 quando diventa la corteggiatrice del primo tronista Roberto. Già in quell’occasione mette in mostra il suo personaggio da “vamp” che letteralmente conquista il grande pubblico.

Il suo obiettivo sempre proprio quello di farsi notare nel mondo dello spettacolo piuttosto che trovare l’amore. E ci riesce poichè Roberto non la sceglie, ma Maria De Filippi le propone il trono. Anche in questa occasione non trova la sua anima gemella, ma diventa opinionista del dating show.

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Ormai da due decenni, Tina Cipollari è una protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Quotidianamente, insieme al suo compagno di viaggio Gianni Sperti, regalano momenti di divertimento ed intrattenimento al grande pubblico. Memorabile è il rapporto instaurato con la dama del Trono Over, Gemma Galgani.

Le due donne sono in costante conflitto poichè Tina non accetta i punti di vista sull’amore della dama torinese. Tuttavia, il loro rapporto è diventato comico e fa decisamente sorridere i telespettatori. Ma Tina è una donna senza peli sulla lingua che ha sempre lottato per la verità. Le sfuriate dell’opinionista resteranno sempre impresse nella memoria della trasmissione.

Tina Cipollari, tensione in studio: “Hai qualcosa da nascondere”

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, a finire sotto le grinfie di Tina Cipollari è stato il cavaliere Federico che ha intrapreso una conoscenza con la dama Aurora. La discussione nasce da una semplice domanda della conduttrice: “Federico, dopo aver parlato con Aurora, puoi dire ciò che ti è piaciuto di lei?” a cui il cavaliere non aveva risposto in precedenza.

Così interviene Tina: “Dopo un’ora sei riuscito a dare una risposta. Se ti pongono una domanda così semplice è facile rispondere. E’ come se ti chiedessi ti piace questo colore?”, mostrando la sua borsetta. Federico replica che il colore è brutto e scatena l’ira dell’opinionista. “Non mi piaci per niente e la penso come Barbara: chi si fa crescere la barba così è perché ha qualcosa da nascondere. La barba, la tagli oggi e dopo 20 giorni ce l’hai di nuovo”, commenta la Cipollari.