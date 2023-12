Fiorello, dopo le accuse spunta un commento ‘fuori luogo’: il conduttore questa volta è vergognoso

Rosario Fiorello, le parole ‘fuori luogo’ nei confronti della famosissima. Questa volta il conduttore ha esagerato

All’anagrafe è Rosario Tindaro Fiorello ed è uno degli showman più amati del mondo dello spettacolo. Più semplicemente conosciuto come Fiorello, nella sua carriera si è dimostrato un’artista poliedrico in grado di intrattenere al meglio il grande pubblico.

Siciliano doc, nasce a Catania nel 1960 e sin dalla giovane età è evidente la sua ironia e comicità. Inizia così a lavorare presso dei villaggi turistici che si rivela la sua occasione per il grande salto di qualità. Viene notato da Gino Landi che immediatamente lo propone a Pippo Baudo.

Tuttavia, sarà Claudio Cecchetto a svoltare la carriera di Fiorello nel 1988 quando gli affida la conduzione di Radio Deejay. Lo showman diventa popolare per le imitazioni dei personaggi famosi ed in poco tempo, conquista l’attenzione dell’Italia intera.

Il passo per il successo è breve tanto che l’anno seguente passa al piccolo schermo. Celebre è la sua presenza in programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana e tra questi ricordiamo “Una rotonda sul mare”, “Il nuovo Cantagiro”, “Matricole”, “Stasera pago io” e tanti altri.

Fiorello, il successo di Viva Rai 2

Rosario Fiorello è un’artista a 360 gradi che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato la sua versatilità in ogni ambito del mondo dello spettacolo. Al momento, lo showman più amato d’Italia è impegnato con la seconda edizione del programma “Viva Rai 2“, in diretta da Roma ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Cantanti, ballerini, attori si presentano al varietà di Fiorello per regalare nuove emozioni ai telespettatori. Il grande pubblico, però, si domanda se lo showman sarà presente al tanto atteso Festival di Sanremo esattamente come lo scorso anno. Ebbene si, anche quest’anno Rosario sarà presente con il suo “Viva Rai 2” e ci sarà un vero e proprio trasloco per tutta la settimana delle kermesse musicale.

Rosario Fiorello, il commento ‘fuori luogo’

Uno dei casi mediatici che ultimamente ha colpito l’attenzione del grande pubblico è stato proprio quello che ha coinvolto la regina dei social network, ovvero Chiara Ferragni. Nel varietà mattutino “Viva Rai 2”, Fiorello non poteva trovare argomento migliore per iniziare la giornata: stiamo parlando del caso del ‘pandoro‘ dell’imprenditrice digitale.

Lo showman non ha potuto evitare di dire la sua opinione sull’errore di comunicazione commesso da Chiara ed ha ironizzato sulla situazione: “La Ferragni ha perso 10mila follower, sono solo quelli di Antitrust e Codacons. Lei si scusa: ho sbagliato, dono 1 milione al Regina Margherita. Comunque è cosa buona. Tra l’altro c’è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre Rai Play non ce la fa con i soldi. Il titolo c’è già, è ‘Assegnez’!”.