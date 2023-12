Sara Croce, lacrime in diretta tv: la modella travolta da attimi di ‘panico ‘ | Ecco cosa è accaduto

Sara Croce è scoppiata a piangere in diretta, non solo lei, ma anche tutti i presenti non hanno potuto trattenere la commozione. Ecco che cos’è accaduto alla giovane modella che l’ha segnata per sempre.

E’ l’attuale ballerina di Ballando con le stelle, il noto programma della Rai condotto da Milly Carlucci. Ma prima di questo, la bella Sara Croce, è stata Madre natura di Ciao Darwin e Bonas in Avanti un altro. Con quella sua bellezza da ragazza della porta accanto, l’ex Miss Tricologica, ha conquistato tutti quanti.

Poi come sappiamo tutti, è stata bersagliata dal gossip, per quella denuncia del suo ex fidanzato milionario e per le frasi dette da Alberto Matano che a detta di Sara: “Quelle parole mi hanno dato fastidio. Io non ho fatto la parte della piccola fiammiferaia. Io abito ancora a Garlasco anche se ci sto pochissimo”. Nonostante tutto, sta andando avanti con la sua vita, anche se quel pianto in diretta ha fatto commuovere tutti quanti.

Il pianto di Sara Croce

Sara Croce, a prescindere dalla sua vita privata, che appunto dovrebbe rimanere tale, sa perfettamente come dovrebbe essere la sua vita lavorativa. Appena finirà la bella esperienza a Ballando con le stelle, la quale ha definito “terapeutica”, la modella andrà in America: “lasciando però un piede in Italia per eventuali proposte di lavoro che dovessero arrivare”. Come disse tempo fa ad Alfonso Signorini, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Vorrei fare televisione, ma senza bruciare le tappe. Preferisco una strada lunga e discreta, in cui mi godo il percorso e faccio tante esperienze. Non amo il gossip…”, per questo decise di dire “no” al Grande Fratello.

Inoltre recentemente ha dichiarato: “Dopo la moda e la televisione, vorrei provare con la recitazione. Sto già studiando per questo”, insomma, nel suo futuro vede diversi scenari possibili, non precludendosi nulla prima di averci per lo meno provato.

Un dolore molto forte

Lavorativamente parlando, Sara Croce sta ottenendo notevoli risultati, anche essere stata scelta dopo diverse bocciature a Ballando con le stelle è stata una grande soddisfazione per lei. Eppure, non solo durante la sua ultima performance allo show di Milly Carlucci, ma anche durante la sua intervista rilasciata a Storie Italiane, la modella, in lacrime, ha raccontato a Eleonora Daniele, la grande sofferenza che sta provando per la morte della nonna.

“Quando perdi qualcuno è difficile, è toccante…Ci rivediamo tutti in questa storia più o meno purtroppo…E’ la vita…Sarebbe così orgogliosa…Sabato scorso ne è stata la dimostrazione perchè era lì con me…Ne sono sicura…”, ha detto la Croce, ricevendo l’approvazione dei vari presenti. E’ stato un momento veramente toccante e commovente.