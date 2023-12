“Era lì da solo…”: Giorgio Armani come non l’avete mai visto: il gesto scatena migliaia di commenti

Giorgio Armani con quel gesto ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, in quanto nessuno poteva immaginare una cosa del genere, da un uomo tanto importante quanto lui. Eppure le persone possono sempre sorprenderci.

È considerato il secondo uomo più ricco d’Italia, con i suoi 11 miliardi di dollari messi finora “da parte. Stiamo parlando ovviamente di uno dei guru della moda, il signor Giorgio Armani, il quale con il suo stile ha rivoluzionato le passerelle di tutto il mondo.

Se dovessimo fare l’elenco di tutti i vip che non escono mai di casa, senza un capo di Armani, non ci basterebbero probabilmente 10 pagine. Con il suo marchio non troviamo soltanto vestiti, ma anche profumi, borse, scarpe e così via. Eppure Giorgio riesce ancora a sorprendere i suoi fan, come dimostra quello scatto social.

Il gesto di Giorgio Armani

Di anni ne ha compiuti 89, il re della moda ma di andare in pensione non ci pensa proprio. Sono in molti che hanno consigliato a Giorgio Armani di ritirarsi e di godersi la vita lontano dalle passerelle o addirittura di vendere il suo vasto impero. Ma di uomini come lui non ne esistono quasi più, personaggi fieri di quello che hanno fatto e soprattutto fieri di essere italiani. La differenza tra la vecchia generazione e la nuova principalmente sta nel fatto che i grandi del passato hanno sudato per costruire ogni singolo tassello della loro azienda.

Gli eredi diciamo che si sono trovati “la pappa pronta” e non sempre capiscono tutto il sacrificio che c’è voluto per vedere nascere quel sogno, in cui qualcuno ci ha creduto prima di loro. Per questo non stupisce il fatto che Giorgio abbia rifiutato la proposta della multinazionale francese, di vendergli il suo marchio. Ecco cosa ha dichiarato qualche mese fa al Financial Times:

“Non so come chiunque di noi possa pensare che tutto questo sia replicabile senza di me…So che l’azienda Giorgio Armani viene identificata con me, perciò è mia responsabilità fare in modo che continui e che mantenga un’immagine che ricordi il signor Armani…”.

“𝘏𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘧𝘢, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘷𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢𝘱𝘰𝘭𝘦𝘰𝘯𝘦, 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘰𝘥𝘢.

𝘕𝘰𝘯 𝘩𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦’ 𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘵𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘩𝘰… pic.twitter.com/ppT1Mrt3So — Sabrina F. (@itsmeback_) December 16, 2023

La passione in uno scatto

Sui social è stato ripostato uno scatto di qualche anno fa, nel quale si vede Giorgio Armani, sistemare un manichino del suo negozio. Come dichiara l’autrice, Flora Beneduce:

“𝘩𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘮𝘮𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘶𝘰𝘮𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘊𝘢𝘳𝘢𝘪𝘣𝘪, 𝘭𝘶𝘪 𝘦𝘳𝘢 𝘭𝘪’ 𝘢 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘤𝘩𝘪𝘯𝘰, 𝘥𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘰…”. A sostegno della tesi sostenuta nel paragrafo precedente, nessuno amerà mai l’azienda come Giorgio Armani stesso. Dopo queste parole, sui social, tantissimi hanno voluto rilasciare commenti di rispetto verso questo grande uomo.