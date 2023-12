Emma affossata proprio da lui: la cantante messa con le spalle al muro | “Le comiche…”

Emma Marrone, è stata smascherata proprio da lui: “Le comiche”. Ora non può più tornare indietro: di seguito i dettagli

Emma Marrone è una cantante ed una produttrice musicale di grande successo. Amata a livello internazionale, i suoi brani sono diventati delle vere e proprie hit ascoltate da ogni generazione. L’artista nasce a Firenze nel 1984, ma in tenera età si trasferisce con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce.

L’anno di consacrazione della cantante è decisamente il 2009, ovvero quando diventa una concorrente del talent Amici di Maria De Filippi. Emma conduce un percorso brillante in cui il suo unico obiettivo è quello di crescere dal punto di vista artistico.

E ci riesce a realizzare il suo sogno tanto che vince il talent. Da quel momento si spalancano le porte del successo e la sua carriera non conoscerà alcuna battuta d’arresto.

La giovane si definisce una cantautrice pop rock ed oggi è celebre anche per i suoi duetti con i rapper più famosi del panorama musicale italiano. Una delle ultime canzoni intonate da milioni di persone è “In taxi sulla luna” in cui canta insieme a Tony Effe.

Emma Marrone, paladina dei diritti sociali

Emma Marrone non è solo amata per il suo innato talento artistico e musicale, ma anche per la sua personalità forte, la sua indipendenza e soprattutto la sincerità. Emma non ha peli sulla lingua ed il suo essere diretta è senza dubbio il suo punto di forza. Da sempre, la cantautrice è attiva nel sociale e si batte per difendere i diritti dei più deboli.

Un tema che ha sempre sostenuto e per cui ha combattuto molto è quello per i diritti delle coppie omosessuali. Durante un’intervista rilasciata a Grazia, ha cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica su un argomento così delicato ed in merito alle indiscrezioni sulla sua presunta omosessualità, ha confessato: “Se fossi gay non avrei problemi a dirlo, ma sono d’accordo con chi sceglie di non farlo. Non voglio difendermi. Essere gay non è un’accusa, né un insulto.

Lei che si paragona a Elodie. Minchia, le comiche 🤣

Ogni volta che c’ha qualcosa da vendere, si intrufola in qualche polemica a carattere sociale. Però ai duetti sessisti con i rapper non riesce a dire ‘no’ 🤣 https://t.co/HBoSwBVH8p — Davide Maggio (@davidemaggio) December 15, 2023

Emma Marrone, smascherata da lui

Un altro tema che per Emma è fondamentale è quello della libertà di pensiero e di espressione. Una donna dovrebbe avere la libertà di potersi esprimere liberamente anche con il proprio corpo, senza essere additata o giudicata. La cantautrice, durante l’intervista a Grazia, ha sottolineato i pregiudizi che le artiste vivono quotidianamente in Italia.

Emma dichiara: “Adesso criminalizzano Elodie o me per una culottes o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? [..] I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati”. Delle affermazione che naturalmente sono state prese di mira dagli haters ed un utente ha commentato su Twitter: “Lei che si paragona a Elodie. Minchia, le comiche. Ogni volta che c’ha qualcosa da vendere, si intrufola in qualche polemica a carattere sociale. Però ai duetti sessisti con i rapper non riesce a dire no”.