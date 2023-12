“E’ raccomandata”: Maddaloni mette alla gogna proprio lei | Grande Fratello nei guai

Marco Maddaloni, le sue considerazioni sulla famosissima fanno riflettere. Ecco cosa è accaduto al Grande Fratello

Marco Maddaloni attualmente è un concorrente del Grande Fratello e sta regalando moltissime emozioni ai suoi coinquilini, ma anche al pubblico da casa. Tra le docce piccanti e la sua simpatia è diventato in poco tempo un vero protagonista di questa edizione.

Marco ha dimostrato sin dal suo ingresso di sapersi ambientare in fretta con le abitudini degli altri inquilini. D’altronde, prima di diventare un personaggio dello spettacolo, Marco era uno sportivo e come tale conosce bene le dinamiche di gruppo.

Classe 1984 e napoletano doc, Maddaloni si appassiona fin da bambino alle arti marziali e a soli 17 anni ottiene il suo primo importante riconoscimento. L’atleta è Campione italiano assoluto di judo negli under 73 kg. Nel 2004 per due volte consecutive vince i campionati europei.

I risultati raggiunti in ambito sportivo, permettono a Marco di avere tutti i riflettori puntati su di se ed inizia ad apparire in qualche trasmissione televisiva. Nel 2013 partecipa a Pechino Express con il nuotatore Massimiliano Rosolino e si aggiudicano la vittoria del talent. Nel 2019 diventa un concorrente dell’Isola dei Famosi ed anche in questo caso, il podio è suo.

Marco Maddaloni, confessioni al GF: “Ma io chi sono?”

Marco Maddaloni, dal 20 novembre 2023, è un concorrente ufficiale del Grande Fratello. Sta dimostrando di sapersi mettere in gioco, nonostante un periodo buio che ha dovuto affrontare prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Ne ha parlato con l’inquilina Greta Rossetti ed ha confessato: “Penso che non sia un caso che è arrivata questa telefonata perché era un periodo che non avevo una collocazione nella vita”.

Maddaloni ha confessato di aver vissuto molte difficoltà lavorative che hanno minato la serenità personale. Ha dovuto subire molte operazioni a causa dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la sua carriera sportiva. Il judoka ha confessato di essersi sentito perso, come se non avesse più uno scopo nella sua vita: “Mi chiedevo, Ma io chi sono? Non sapevo più chi ero”.

Maddaloni per scherzo dice che Anita è raccomandata e sa tutto, ma guardate la faccia della cuoca🥶🥶#GrandeFratellopic.twitter.com/UeYbAzCQYf — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 18, 2023

Marco Maddaloni, paroloni contro di lei: “E’ raccomandata”

Marco Maddaloni si è ambientato benissimo in questa nuova esperienza nella casa del Grande Fratello e si sta facendo amare per l’ironia, ma soprattutto per la sua schiettezza. Il judoka, infatti, non ha peli sulla lingua e proprio negli ultimi giorni, ha voluto esprimere un pensiero su una famosissima inquilina che fin dal suo ingresso ha dato molto di cui discutere.

Si tratta di Anita Olivieri che è stata accusata da Marco di essere “raccomandata“. Maddaloni, rivolgendosi a Massimiliano Varrese e Rosy Chin, ha ammesso: “Comunque quella è raccomandata. Secondo me sa qualcosa che noi non sappiamo“. Fin dall’inizio del reality, anche i telespettatori hanno avuto questo dubbio. Un po’ arrossita, interviene la diretta interessata che afferma: “Pensano di fregarmi, ma io sono 10 passi avanti“.