Massimiliano Varrese, smascherato senza pietà: spunta fuori un’amara verità | Che vergogna

Massimiliano Varrese, classe 1976, è un celebre ballerino e attore che ha recitato in fiction televisive di grande successo come “Carabinieri” e “Grandi domani“. Il suo fascino ha sempre conquistato il grande pubblico che lo ha sostenuto nella sua carriera professionale.

Dopo un periodo di notorietà, Massimiliano si è allontanato gradualmente dal mondo dello spettacolo per poi tornare in auge grazie al Grande Fratello. Oggi è uno dei concorrenti più chiacchierati del reality show e sta facendo molto discutere a causa di alcuni comportamenti ritenuti inaccettabili dall’opinione pubblica.

Fin dal suo ingresso, Massimiliano ha occupato le scene grazie al flirt con Heidi Baci. La giovane donna si è spesso sentita oppressa dalle attenzioni dell’attore. Di contro, Massimiliano non ha mai negato di provare interesse: “Non sei una persona che mi è indifferente, ma dire che corteggio è un po’ troppo”.

L’attore però non ha accettato le distanze prese da Heidi nei suoi confronti ed è rimasto molto deluso dal rifiuto ricevuto. Tuttavia, l’opinione pubblica non accetta i suoi atteggiamenti considerati discutibili.

Massimiliano Varrese, il nuovo ingresso spiazza l’attore

Nel bene o nel male, sicuramente Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello NIP. I colpi di scena non finiscono mai e nella puntata del 4 dicembre, una grande sorpresa per l’attore ha modificato tutte le dinamiche che si erano create nella casa più spiata d’Italia.

Massimiliano, freezato dalla produzione, viene stupito dall’arrivo di Monia La Ferrara. I due sono stati fidanzati in passato ed hanno avuto una convivenza di circa 8 mesi, ma non si vedevano da ben 13 anni. A Varrese per un attimo sono mancate le parole, ma poi ha confessato: “Siete dei malefici veri. Come dice Cesara, siete delle brutte persone. Non vedevo Monia dal 2009. Ci siamo lasciati tanti anni fa, durante il mio periodo buio [..] È tutto molto strano, ma lei è sempre bellissima“.

Il guru dice di non aver mai tradito ma Monia lo smerda : “Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso…e mi ricordo pure chi è”.

Lui tramortito: “adesso mi vuoi fare passare pure per quello che non sono ti prego no”#grandefratello pic.twitter.com/jwWoWoGK50 — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 17, 2023

Massimiliano Varrese, smascherato senza pietà

Massimiliano Varrese sta trascorrendo le sue giornate nella casa del Grande Fratello al fianco della sua ex fidanzata Monia La Ferrera. L’attore ha tentato più volte di riavvicinarsi alla sua ex, ma quest’ultima continua a mantenere le distanze. Nelle ultime puntate, una discussione tra i due ha infuocato il web ed il tema principale è stata la fedeltà di Varrese.

Mentre facevano le pulizie in cucina, l’attore confessa: “Io purtroppo non sono capace, non ci riesco, sono molto fedele e quando sono innamorato, lo sai come sono fatto”. Monia non si mostra in accordo con le sue parole e smentisce le sue dichiarazioni: “Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso…e mi ricordo pure chi è“.