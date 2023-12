Uomini e Donne, un cavaliere sparito nel nulla: la delusione regna protagonista | Maria De Filippi basita

Sono rimasti un pò tutti senza parole per via di quel cavaliere di Uomini e Donne, sparito nel nulla. Ecco che cosa ha fatto Maria De Filippi per far capire ai telespettatori la situazione che si è venuta a creare.

Non è facile essere corteggiatori ma neanche corteggiati, insomma a Uomini e Donne, di disagi ne possono vivere un pò tutti. Non ci sono solo momenti magici, dove scoppia l’amore, ma anche attimi in cui il sentimento non è proprio “cosa loro”. D’altronde non si può obbligare nessuno ad amare qualcuno.

Ed è proprio in merito a queste ultime dichiarazioni che trova spazio il caso di cui vi parleremo oggi. Maria De Filippi non si sa se ha mai dovuto affrontare un caso simile nel corso di tutti questi anni, eppure, non bisogna mai stupirsi di nulla. Qui si parla di un cavaliere sparito, di una dama furiosa e di una nuova proposta. Cosa starà mai succedendo?

Il mistero del cavaliere sparito a Uomini e Donne

Nel giro di pochi giorni sono stati rilasciati dei veri e propri scoop riguardanti dei nomi associati a Uomini e Donne. I telespettatori sono rimasti scioccati dopo aver appreso dell’operazione urgente che Giacomo Czerny ha dovuto sostenere in questi giorni, dopo aver scoperto di quell’aneurisma cerebrale. Ma questo non è l’unico fatto che ha sconcertato. Di natura più leggero è il secondo scoop.

Francesco Monte ha deciso di dare una svolta alla sua vita e ha cambiato non solo look ma anche nome. Da oggi infatti sarà, Kinari, il trapper che ha deciso di rivoluzionare il mondo della musica con il suo nuovo singolo, Repetir. E come se non bastasse, giunge un pettegolezzo interno, pare che Maria De Filippi, voglia aiutare Gianni Sperti e Tina Cipollari a trovare l’anima gemella essendo entrambi single. Ma se loro diventeranno tronisti, chi prenderà il loro posto nella veste di opinionisti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Barbara De Santi incredula

Dopo avervi svelato gli ultimi scoop in merito a Maria De Filippi e Uomini e Donne, vogliamo parlarvi del caos scoppiato tra Barbara De Santi e il cavaliere Federico, il quale l’ha scioccata dopo essere “sparito”. Non ha più risposto né ai suoi messaggi né alle sue telefonate. Così, Queen Mary l’ha fatto tornare in studio per chiarire la situazione, ma il botta e risposta tra i due non è stato per nulla piacevole.

Il cavaliere ha accusato la De Santi: “Sei una bambina di 12 anni nel corpo di una donna…” e la diatriba è proseguita con altri attacchi. Alla fine è finita con Barbara che ha perso un cavaliere e Federico che ha guadagnato una dama, in quanto Aurora Tropea ha deciso di corteggiarlo.