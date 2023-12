Silvia Toffanin, smaschera un nuovo amore: nessuno poteva immaginare che ci sarebbe stato | Ecco chi riguarda

Silvia Toffanin, nuovo amore per un ospite speciale. La conduttrice scopre tutto e smaschera il diretto interessato

Silvia Toffanin, dal 2006, è la protagonista indiscussa del programma televisivo “Verissimo” con cui emoziona e diverte il grande pubblico. Le interviste ai personaggi dello spettacolo intrattengono il grande pubblico da ben 17 anni.

Silvia, classe 1979, debutta nel mondo dello spettacolo in qualità di modella e partecipa a Miss Italia nel 1997. La notorietà dovuta a questa esperienza le permette di approdare nel piccolo schermo e diventa la letterina di Passaparola, varietà condotto da Gerry Scotti.

La Toffanin, insieme alla sua grande amica e collega Ilary Blasi, riscuote un clamoroso successo dal varietà e si impone come personaggio di spicco della televisione italiana. Nel 2004 Silvia diventa giornalista professionista.

Due anni dopo arriva la consacrazione ufficiale della conduttrice al timone di Verissimo. Una donna colta, genuina e semplice che ha saputo catturare l’attenzione e l’affetto del grande pubblico.

La vita privata di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è una donna molto riservata che cerca di tutelare e proteggere la sua vita privata da indiscrezioni e pettegolezzi. Sulle sue relazioni passate non si hanno molte informazioni, ma nel 2001 incontra l’uomo della sua vita. Ad una cena di beneficienza è amore a prima vista con Pier Silvio Berlusconi, l’Amministratore Delegato di Mediaset.

Nel 2010, proprio durante una puntata di Verissimo, Silvia Toffanin annuncia la sua prima gravidanza. In quell’occasione, la dichiarazione d’amore di Pier Silvio ha emozionato l’Italia intera: “Ho portato tre rose, la prima alla conduttrice di Verissimo che quest’anno ha fatto un lavoro fantastico con tutta la sua squadra. La seconda alla mamma che per me è la più bella del mondo. E la terza per qualcuno che ancora non conosco, che non vedo l’ora di conoscere e a cui voglio già un mondo di bene“.

Silvia Toffanin, smaschera il nuovo amore

Silvia Toffanin è la regina indiscussa di Verissimo e da 17 anni è stata testimone di annunci importanti e storie drammatiche raccontate in diretta da personaggi dello spettacolo. Nelle ultime puntate, c’è stato un ospite speciale che ha voluto condividere con la conduttrice un lieto evento: “Ho avuto 5 storie, c’è sempre tempo per l’amore. Lei mi rende un uomo migliore. Non sono un uomo perfetto, ma con lei divento meglio“.

Stiamo parlando del celebre Raz Degan che da circa 4 anni è innamorato di Cindy, un italo americana conosciuta a Bali. L’attore ha confessato: “L’ho incontrata per caso a Bali. Ero andato a trovare i miei fratelli che vivono là, l’ho incontrata a una festa, parlavamo in inglese e non sapevo neanche che fosse italiana. Oggi trovare una persona che mi viene dietro nei posti più remoti del mondo non è facile, lei aveva la benzina e il coraggio di starmi dietro“. Il loro legame è profondo e Raz Degan racconta: “Noi abbiamo la serenità a casa, coltiviamo l’orto, non facciamo vita mondana, non abbiamo neanche dei vicini, poi dopo un paio di mesi partiamo e andiamo in parti del mondo che ancora nessuno conosce“.