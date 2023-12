Grande Fratello, continuano le figuracce senza sosta: questa volta gli autori l’hanno fatta grossa

Gaffe in diretta al Grande Fratello, ma questa volta la colpa è degli autori. Quelle parole sono state udite da tutti e i telespettatori sono rimasti esterrefatti, in quanto non se lo sarebbero mai aspettato.

L’edizione del Grande Fratello di quest’anno è molto ballerina, in quanto ci sono colpi di scena che ne mantengono alta l’attenzione, contornati da tutti quegli episodi che molti descrivono come trash, che vanno contro la nuova politica aziendale, redatta da Pier Silvio Berlusconi.

Di cose strane ne sono successe, che sia tra gli inquilini, dalla regia o direttamente in puntata. Ma quell’intervento totalmente fuori luogo, captato dai telespettatori e dagli inquilini stessi, non è piaciuto e in molti stanno cercando di scoprire cosa si cela dietro a questo mistero.

La gaffe degli autori del Grande Fratello

Gaffe a parte, della quale vi parleremo a breve che c’entra con una certa gieffina e di un ipotetico legame sentimentale con qualcuno “dall’alto”, come avrete notato, la puntata del 18 dicembre del Grande Fratello è stata sostituita da Io Canto Generation. Perché vi starete chiedendo? E’ stata una mossa tattica di Mediaset, per evitare che zio Gerry si dovesse scontrare con l’ultima puntata di, Un professore 2 su Rai 1.

In molti hanno notato come il reality condotto da Alfonso Signorini, sia diventato un pò una sorta di jolly, da inserire o spostare nel palinsesto, un pò a piacimento. Segno che lo smalto degli esordi non è più lucido come un tempo. Da quello che si vocifera è che per il mese di dicembre, il GF avrà soltanto un appuntamento settimanale, in quanto il prossimo lunedì, essendo Natale, è escluso che il reality possa andare in onda, almeno dai sospetti del pubblico. Staremo a vedere cosa succederà al prossimo appuntamento.

Guardate questo video mentre Rosy e Federico stanno parlando di Anita compare di botto una voce “ Sta parlando di Anì con quella “

Che circo 🤡🤡🤡 #grandefratello #gf pic.twitter.com/aEZ9HCRLOI — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 14, 2023

Anita è la favorita?

A prescindere da quando sarà mandato in onda il Grande Fratello, né agli inquilini né al pubblico di casa è sfuggita quella gaffe che ha affondato ancora di più lo share del reality Mediaset. Il pubblico si sente sfiduciato dal fatto successo pochi giorni fa. In pratica, mentre Rosy Chin e Federico Massaro, parlavano di Anita Olivieri, la voce di uno degli autori, in maniera del tutto inaspettata si sente intervenire con queste parole: “Sta parlando di Ani con quella”.

Oltre al “quella” per indicare la Chin che non è piaciuto a nessuno, il diminutivo usato per la Olivieri, potrebbe confermare la voce che gira da parecchi settimane, la quale sostiene che la gieffina abbia una storia segreta con uno degli autori, motivo per cui sarebbe una sorta di privilegiata, come sostengono sui social. Cosa sarà vero di tutta questa storia? Sono in molti a chiederselo.