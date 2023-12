Massimiliano Varrese, il gesto gravissimo che spaventa il pubblico: Alfonso Signorini ignaro di quello che sta succedendo

Massimiliano Varrese, un gesto che non può passare inosservato. L’opinione pubblica si rivolta contro l’attore

Massimiliano Varrese nasce nel 1976 a Roma e fin dalla giovanissima età si appassiona al mondo dello spettacolo, in particolare alla recitazione. Dopo aver concluso gli studi di maturità, inizia un percorso presso l’accademia di musica, teatro e danza I.A.L.S. a Roma.

In questa esperienza ha modo di formarsi nei vari ambiti dell’arte e dello spettacolo, diventando un vero artista a 360 gradi. Immediato è il suo ingresso nel piccolo schermo e viene selezionato come ballerino del programma “Carramba! Che fortuna“.

Dimostra anche le sue competenze interpretative e recita in fiction televisive di grande successo come “Carabinieri” e “Grandi Domani“. Anche a teatro diventa una vera e propria star tanto che, nel 2007, vince il Premio Gassman come miglior attore dello spettacolo “Tre metri sopra il cielo” nei panni del protagonista Step.

Massimiliano si è dedicato anche all’attività editoriale e nel 2023 ha pubblicato il suo libro “Il mio Guru Sgangherato”. Varrese è diventato anche un concorrente del Grande Fratello in cui sta facendo discutere a causa di alcuni atteggiamenti nei confronti delle donne della casa.

Massimiliano Varrese, il suo percorso al Grande Fratello

Massimiliano Varrese attualmente è un concorrente del Grande Fratello Nip e fin dal suo ingresso, è oggetto di discussione e di confronto a causa di alcuni suoi comportamenti. Tenace e determinato, l’attore prosegue nel suo percorso sostenendo i suoi valori.

Dapprima la querelle con la sua collega Beatrice Luzzi ha infuocato il web e tutti i telespettatori. Nelle ultime settimane, un ingresso inaspettato ha letteralmente alterato le dinamiche nella casa più spiata d’Italia. A sorprendere Massimiliano Varrese è stata Monia La Ferrera, nuova concorrente del reality ed ex fidanzata dell’attore.

Massimiliano Varrese, il gesto che spaventa il pubblico

Continuano i battibecchi ed i punzecchiamenti tra Massimiliano Varrese e la sua ex fidanzata Monia La Ferrera. I rapporti tra loro sono decisamente distaccati e all’attore, dopo aver provato più volte ad avvicinarsi, non è andato giù l’atteggiamento “difensivo” della sua ex.

Uno degli argomenti più discussi è la questione fedeltà. Massimiliano ha dichiarato più volte di essere stato sempre fedele, ma Monia lo ha palesemente smentito. Tuttavia, a spaventare il grande pubblico è stato un gesto inaspettato dell’attore. Durante un dibattito a tavola con Grecia Colmenares, Monia confessa: “Abbraccio proprio tutti, tutti i maschi che stanno in casa”. Una frase che ha particolarmente indispettito Massimiliano Varrese, il quale ha iniziato a sbattere le mani contro il tavolo suscitando una reazione di stupore della sua ex.