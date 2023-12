Sciagura Mara Venier: per la conduttrice questo potrebbe essere l’ultimo anno alla conduzione | I vertici Rai parlano

Mara Venier, il possibile addio per la conduttrice di Domenica In. Potrebbe essere il suo ultimo anno: di seguito i dettagli

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Per tutti è diventata ‘Zia Mara‘ e questo fa ben comprendere l’affetto che l’Italia intera nutre nei suoi confronti. Giunta all’età di 73 anni, la conduttrice è ancora attiva nelle scene televisive.

Per una donna energica come Mara, è difficile pensare di poter abbandonare la propria routine professionale e soprattutto lasciare il calore di milioni di telespettatori che l’hanno sempre sostenuta. Il suo punto di forza sono sempre stati gli italiani che le hanno trasmesso tanto amore.

In diverse interviste ha confessato un’immensa gratitudine nei confronti di chi ha reso possibile la sua brillante carriera: «Il pubblico mi ha dato la forza nei momenti di sconforto, e se sono andata avanti è perché sentivo che avrei dovuto restituire quello che loro mi hanno sempre dato».

Da oltre 17 edizioni, la Venier è al timone di Domenica In con cui intrattiene ed intervista diversi ospiti del mondo dello spettacolo. Una professione che svolge costantemente con dedizione e amore ed è ben evidente dai risultati che ottiene ogni anno, senza mai deludere le aspettative.

Mara Venier, il successo di Domenica In

Mara Venier è diventata un’icona della televisione italiana ed il grande pubblico non può far a meno della sua presenza nel piccolo schermo. A rendere unica la sua conduzione di Domenica In è senza dubbio la spontaneità degli artisti presenti in studio e la genuinità degli argomenti trattati.

Un programma che non ha bisogno di volgarità, trash e personaggi eccentrici per registrare picchi di ascolti, ma che dedica le giuste attenzioni a cantanti, musicisti, attori che hanno fatto la storia della televisione e della musica nostrana. Mara è stata la conduttrice ideale, ma nell’ultimo anno non si fa altro che parlare di un suo imminente addio al programma.

Mara Venier, il possibile addio alla conduzione

Mara Venier è stata e continua ad essere la Signora della domenica. In diverse occasioni, ha confessato che molto presto dirà addio al mondo dello spettacolo per godersi la famiglia e l’amore della sua vita Nicola Carraro. Un momento che sicuramente arriverà, ma che il pubblico non riesce ad accettare.

La puntata del 17 dicembre potrebbe essere l’ultima per la conduttrice che ha fatto la storia di Domenica In e che ha intrattenuto milioni di telespettatori. Come è stato anticipato nei giorni scorsi, le puntate che andranno in onda durante la Vigilia di Natale e quella di Capodanno sono state registrare per consentire a Mara Venier e a tutto lo staff di godersi le vacanze natalizie.