Myrta Merlino, mette fine alle dicerie: ecco cosa è stata costretta a fare la conduttrice di Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino, questa volta non ha potuto restare in silenzio e ha messo a tacere ogni indiscrezione sul suo conto

Myrta Merlino è una celebre giornalista e conduttrice televisiva che, nell’ultimo anno, ha fatto molto discutere a causa del suo nuovo progetto al timone di Pomeriggio 5. La pacatezza ed i suoi modi gentili hanno conquistato il cuore del grande pubblico.

Classe 1969, Myrta nasce a Napoli e cresce in una famiglia di intellettuali da cui eredita la passione per la cultura e l’informazione. Così, dopo aver concluso il percorso accademico, decide di intraprendere la strada del giornalismo.

Inizia la sua carriera nella redazione del quotidiano “Il Mattino“, ma la sua professionalità e passione le permette il tanto atteso salto di qualità e diventa l’icona della televisione italiana alla conduzione di diversi programmi Rai come “Italia Maastricht“, “Energia” e “La storia siamo noi“.

Ambasciatrice Unicef dal 2019 e Cavaliere della Repubblica italiana dal 2021, Myrta Merlino nell’ultimo anno ha lasciato “L’aria che tira” in onda su La 7 poichè fortemente desiderata dall’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Myrta Merlino, l’inizio della sua carriera in Mediaset

Il 2023 è stato un anno ricco di cambiamenti, soprattutto a seguito della rivoluzione televisiva messa in atto da Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha voluto ripulire i programmi Mediaset dalla volgarità, dall’eccessiva mancanza di rispetto e dal trash che ultimamente popolava la televisione italiana.

A beneficiare di questo epocale cambiamento è stata Myrta Merlino, una giornalista che da sempre ha dimostrato di conoscere i limiti da non superare e soprattutto che ha sempre sostenuto l’informazione. Alla Merlino è stata quindi affidata la conduzione di Pomeriggio 5, sottraendolo alla storica Barbara D’Urso.

Myrta Merlino, mette fine alle dicerie

Durante un’intervista rilasciata a Repubblica, Myrta Merlino ha confessato di essere completamente soddisfatta del suo percorso professionale a Pomeriggio 5. La giornalista ha ammesso: “Ho un competitor fortissimo che ha una storia e una sola pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia”.

L’argomento poi si è spostato su un tema delicato che, nell’ultimo anno, è stato oggetto di discussione. Inevitabile è stata la domanda sulla sua collega Barbara D’Urso a cui non è stato rinnovato il contratto da Mediaset senza preavviso. Myrta ha ammesso l’intelligenza della D’Urso ed ha confessato: “Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me [..] Mi ha chiamato Pier Silvio, il problema tra me e lei non esiste”.