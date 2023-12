Veronica Peparini, tutta la verità sull’addio ad Amici: “Ci sono rimasta male…” | Maria l’ha deciso

Veronica Peparini, la confessione sull’addio ad Amici: “Ci sono rimasta male”. Di seguito tutti i dettagli

Veronica Peparini è un celebre volto della televisione italiana che ha catturato l’attenzione del grande pubblico per il suo talento artistico. Ad oggi è una ballerina professionista ed una coreografa affermata a livello internazionale.

Nasce a Roma nel 1971 ed insieme a suo fratello Giuliano Peparini, eredita la passione per il ballo dai suoi genitori. Veronica a soli 11 anni frequenta la scuola di danza di Renato Greco nella capitale per coltivare la sua passione.

In questa occasione collabora con artisti di fama mondiale come Ricky Martin, Luciano Pavarotti e Robbie Williams. Dopo tanti anni di studio e sacrificio, la Peparini nel 2005 diventa insegnante nella scuola di Kledi Kadiu dove ottiene una discreta visibilità.

Nel 2009 si occupa delle coreografie del tour “Alla mia età” di Tiziano Ferro e di “Vivere a colori” di Alessandra Amoroso. Il successo lo ha ampiamente raggiunto, ma la vera popolarità arriva nel 2013 quando diventa docente di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Veronica Peparini, l’amore per Andreas Muller

Veronica Peparini, dal 2013, diventa una delle docenti più amate del talent Amici di Maria De Filippi. Il suo modo di insegnare ed incoraggiare i ragazzi, fa emergere la dedizione e la professionalità che impiega nel suo lavoro.

Negli studi del talent, la notorietà non è l’unica cosa che investe la coreografa romana. Anche l’amore bussa alla sua porta ed il giovane 25enne Andreas Muller fa breccia nel cuore di Veronica. Nonostante la notevole differenza d’età, la Peparini inizia una meravigliosa storia d’amore con il ballerino professionista. Un amore che, nonostante i pregiudizi, è forte e solido e che ben presto li porterà a diventare genitori di due gemelle.

Veronica Peparini, la verità sull’addio ad Amici

Negli studi di Amici di Maria De Filippi, la celebre ballerina e coreografa Veronica Peparini ha trovato una famiglia, l’amore della sua vita e l’affetto del grande pubblico. Tuttavia, come ogni dinamica della vita, il cambiamento è sempre difficile da accettare, ma talvolta necessario. A partire dall’edizione 2o22 del talent, Veronica non fa più parte del cast di Amici.

Il distacco con quell’ambiente che considerava ‘casa‘ è stato difficile da affrontare ed ha confessato: “Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”. Nonostante questa decisione, la professoressa di danza ci ha tenuto a precisare che i rapporti con la padrona di casa non sono cambiati e che nutre un profondo affetto per tutti i suoi ex colleghi.