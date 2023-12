Marco Columbro, dal successo all’orrenda malattia che lo ha travolto: “…non sapevo più chi fossi”

Marco Columbro ha rievocato quei momenti atroci, vissuti dopo la malattia che l’ha colpito, si guardava allo specchio ma non si riconosceva più. È stato un vero incubo per il noto conduttore.

Negli anni ’80 e 90′, Marco Columbro era una presenza fissa della televisione, non c’era programma di successo che non avesse il suo volto nel ruolo di conduttore. Il suo sodalizio poi con Lorella Cuccarini è stato un successo fin dagli esordi, tutti amavano vedere Marco e Lorella insieme, tant’è che alcuni scambiarono la loro forte amicizia con un breve flirt, prontamente smentito dai diretti interessati.

Tutto procedeva bene per Marco, il quale proseguiva a pieno ritmo la sua carriera lavorativa, raggiungendo un notevole successo con la sua epica interpretazione in Caro Maestro. Purtroppo però la malattia ci ha messo lo zampino e ha frenato irreparabilmente la sua corsa verso il successo. Non si riconosceva più e non ricorda molto di quel periodo. Ecco che cosa ha raccontato.

Marco Columbro e la terribile malattia

Dopo la malattia che l’ha colpito di cui vi parleremo a breve, Marco Columbro ha dovuto subire una lunga ripresa per tornare quello di un tempo. Come ha dichiarato lui stesso: “Dopo la malattia per la televisione sono morto. Mi sono dedicato al teatro, della mia azienda di biologico e del mio resort in Toscana…”, inoltre prosegue anche la sua attività di scrittore.

Ultimamente, Marco ha parlato nella web serie, Un caffè di Lorella Cuccarini e ha spiegato: “Non ho più voglia di fare televisione, se proprio devo dirlo. Ho voglia di fare altre cose. Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto…”, anche perché: “ho comunque lasciato un buon ricordo nel cuore delle persone, lo vedo nelle persone della strada che mi fermano, e questo mi fa piacere…”. Contento della sua nuova vita lavorativa, si gode anche il figlio e la sua nuova compagna, con la quale fa faville da diversi anni.

Non ricorda molto quel periodo

Marco Columbro dopo quel terribile giorno in cui si accasciò in un letto d’albergo, per via di quella terribile emorragia cerebrale, di ricordi di quel periodo non ne ha tanti come ha dichiarato lui stesso. Rimase in coma per un mese, anche perché nella sfortuna degli eventi, i medici gli trovarono un aneurisma, il quale se si fosse rotto prima dell’intervento dei medici, non gli avrebbe dato scampo.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito Marco: “Non sapevo più chi fossi. Poi non riuscivo a fare cose banali, come saltare a piedi uniti, e parlavo rallentato. Ho dovuto imparare nuovamente a fare tutto…”.