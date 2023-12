Silvia Toffanin, quel ricordo che l’ha devasta: purtroppo la conduttrice non riesce a dimenticare

Silvia Toffanin ha deciso di dedicare una puntata di Verissimo a un’artista scomparsa, il cui ricordo è ancora vivido nel suo cuore e in quello dei suoi colleghi.

È la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, la quale è molto amata dai vipponi in generale, per questo motivo, sono molti gli ospiti che vanno da lei a confidarsi.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi riesce a mettere sempre i suoi ospiti a proprio agio, motivo per cui, riesce ad ottenere moltissime esclusive. In molti però, le stanno chiedendo come mai, Silvia non ha chiamato Ilary Blasi a parlare in studio, per quanto riguarda la rottura con Francesco Totti, ma per ora, a questa domanda non è mai seguita risposta dei diretti interessati. A prescindere da tutto, la Toffanin è molto empatica e proprio per questo ha deciso di dedicare uno speciale ad un’artista scomparsa.

Il ricordo di Silvia Toffanin

Inerente ai vari tributi che vedremo nelle due puntate di sabato 25 e domenica 26 a Verissimo, anche Silvia Toffanin ha voluto ricordare nel suo programma, la tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio, che ha scioccato l’Italia. In apertura, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la conduttrice ha dichiarato:

“Mi auguro che l’attenzione rimanga costante da parte di tutti, non solo in questa data…Gli atteggiamenti denigratori non sono normali, non vanno accettati e vanno sempre denunciati…”. Speriamo che questo tragico caso di cronaca, possa sensibilizzare l’opinione pubblica affinché casi del genere possano non verificarsi più.

Lo speciale di Verissimo

Tornando a noi, Silvia Toffanin ha voluto dedicare uno speciale tramite Verissimo, in onore di Lina Wertmuller, la regista, sceneggiatrice e scrittrice, morta nel 2021 a 93 anni. L’artista ha lasciato un vuoto nel cuore di chi la conosceva, soprattutto nella stessa Toffanin, della quale conserva un dolce ricordo.

A testimonianza del valore di Lina, oltre a Silvia parleranno di lei anche due artisti che devono molto alla regista, cioè Giancarlo Nannini e Rita Pavone. Alla Wertmuller nel 2019 venne assegnato l’Oscar onorario, con la seguente motivazione: “per il suo provocatorio scardinare con coraggio le regole politiche e sociali attraverso la sua arma preferita: la cinepresa”.

Oltre a questo, ci saranno molti ospiti in questo fine settimana e si parlerà un pò di tutto, dagli ospiti del Grande Fratello al libro di Bruno Vespa. Inoltre sentiremo l’intervista a Romina Power e a Stefano Tacconi. Insomma saranno due puntate molto interessanti queste.