“…Sei un ingrata”: Michelle Hunziker, accusata senza precedenti | La showgirl non riesce a trattenere le lacrime

…” Sei un ingrata”: la divina Michelle Hunziker accusata pesantemente. Lei è sconvolta.

La showgirl svizzera in lacrime. Non è proprio riuscita a trattenerle e così sono scese copiose e belle calde sul suo splendido viso. E ciò è chiaramente fonte di acuto dolore per i suoi fan, decisamente molto ma molto numerosi. Non per nulla lei è ancora oggi una delle più amate e apprezzate in assoluto nel nostro Paese.

Oltre a ciò è anche super chiacchierata da tanti, tantissimi anni, per la sua vita privata, che tale mai e poi mai riesce a rimanere. Oggi fa coppia fissa con il bellissimo Alessandro Carollo, con il quale non si nasconde più. Il primo a svelare del loro amore, con tanto di scatti rubati, è stato il magazine Chi.

E così dopo la conclusione della sua passionale relazione con un altro bellissimo medico, e parliamo dello splendido Giovanni Angelini e un’estate trascorsa da single, nonché la prima in assoluto da nonna, Michelle è di nuovo innamorata. A questo punto Tomaso Trussardi, il suo secondo ex marito, deve necessariamente mettersi il cuore in pace.

Michelle Hunziker, “… Sei un ingrata”, accusa pesantissima per lei

Fino a poco tempo fa pareva che l’imprenditore bergamasco, con il quale la Hunziker è stata sposata dieci anni e ha messo al mondo Sole e Celeste, potesse essersi una seconda chance, come lui avrebbe tanto voluto, tuttavia il suo sogno non si è mai realizzato e lui dovrebbe essere tuttora single. In ogni caso i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Così come la showgirl ci è rimasta con il mitico Eros Ramazzotti, il suo primo ex marito, nonché padre della primogenita Aurora che li ha resi mesi fa nonni per la prima volta, mettendo al mondo il piccolo Cesare che di cognome fa Cerza. Peccato che ora a turbare la felicità di Michelle ci sia un’accusa che le pesa sulla testa come una sorta di spada di Damocle. E lei è a pezzi.

“È un compito ingrato…”, l’amaro sfogo della showgirl

Per la verità è stata la stessa artista a parlarne durante una sua recente intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni per via del suo nuovo impegno di giudice per il talent di Canale 5 Io Canto Generation. A tal proposito la showgirl ha confessato: ” E’ un compito ingrato. Mi sono pentita di averlo accettato perché è davvero difficile spiegare che nella vita non si vince sempre”.

Insomma, a quanto pare lei temerebbe di non essere in grado di bocciare i vari concorrenti e teme di ferirli eliminandoli dalla gara. E forse ora tutte queste paure le hanno affiorato sia il cuore che la sua mente realizzando che manchi davvero pochissimo alle messa in onda. E chissà che l’amico Gerry Scotti che conduce il programma non riesca a rincuorarla, almeno un po’.