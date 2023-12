Fiorello, addio a Viva Rai 2: la decisione è arrivata come un boomerang in diretta tv | Panico tra i presenti

È successo veramente, Fiorello l’ha dichiarato in diretta, vuole andare dalla concorrenza. Ma cosa sarà successo di così “grave” da costringerlo a prendere una tale decisione così drastica?

Fiorello per la Rai è una certezza come Gerry Scotti lo è per Mediaset. Sono quei conduttori che faresti fatica a vederli da un’altra parte, è come se fossero i volti immagini, delle varie emittenti televisive. Il conduttore siciliano con Viva Rai2 poi ha fatto “bingo”, in quanto il suo pubblico lo ama a tal punto che si sveglia presto, pur di ascoltarlo in diretta.

Eppure, c’è un ma a tutto questo. Dopo che Fiorello ha sentito quella disposizione della quale non era stato informato, ha “minacciato” di cambiare canale. Vuole andare sul “canale 9”, l’ha detto, l’hanno sentito tutti. Ma cosa sarà successo?

Fiorello cambia canale?

Prima di proseguire con questa notizia che ha fatto preoccupare i fan, Fiorello ne ha fatta un’altra delle sue. Come al solito è riuscito a far ridere di gusto milioni di telespettatori, con il suo, Unico. Ovviamente, come avrete potuto immaginare è la parodia di Unica, di Ilary Blasi, il docufilm, uscito da poco direttamente su Netflix. Con quella satira che lo contraddistingue da sempre, ha svelato il motivo per cui dopo tanti anni di matrimonio ha litigato con sua moglie.

Se per Francesco Totti e Ilary Blasi è stato tutto più complicato, per Fiore e consorte è tutta una questione di…”affettato”. Mai sbagliare la lista della spesa della moglie, ci sono coppie che hanno divorziato per molto meno. Naturalmente si scherza, senza nulla togliere alla situazione difficile che Totti e la Blasi stanno vivendo, se volete farvi una risata, in un momento così delicato, con Fiorello il sorriso è assicurato.

Tutta “colpa” di Amadeus

Durante l’edizione del Tg1, Amadeus ha svelato chi saranno i co-conduttori che lo aiuteranno a portare avanti, quello che dovrebbe essere l’ultimo anno per lui al Festival di Sanremo. Ovviamente speriamo ancora che questa notizia non sia confermata, ma almeno per il momento, ci godiamo quella settimana di febbraio 2024, nella quale non solo canteremo a squarciagola, ma ne vedremo sicuramente delle belle.

Ad ogni modo, dopo che Ama ha parlato di Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, il presentatore ha coinvolto direttamente anche Fiorello, il quale condurrà insieme a lui nella serata del sabato sera. Ovviamente in maniera ironica, Fiore ha così dichiarato: “Io vado sul Nove”. Tranquilli, il comico scherzava, non ha nessuna intenzione di lasciare Viva Rai2 per il momento. Sarà veramente uno spasso vedere quei due amiconi insieme alla conduzione del Festival di Sanremo.