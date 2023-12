Massimo Boldi, dal successo al ricordo che lo ha annientato per sempre: “…tutto è cambiato”

Massimo Boldi si è confessato a “cuore aperto”, parlando un pò di tutto, dalla sua carriera a quel particolare momento della sua vita privata. Le sue parole sono molto commoventi.

Con Cipollino, abbiamo riso fino alle lacrime, eppure Massimo Boldi non è soltanto un attore comico di successo, ma è anche un musicista e un produttore cinematografico. Con i suoi film e i suoi storici personaggi, ha tenuto “incollati “alla televisione diverse generazioni, fino ad arrivare ai giorni nostri, visto che la sua fama è ancora molto forte anche tra i giovani.

Nonostante si pensi che Massimo sia sono un bonaccione dal sorriso facile, in realtà, l’attore ha vissuto alti e bassi nella sua vita, un pò come tutti. In una recente intervista, ha parlato un pò di tutto, anche di quella dolorosa perdita che inevitabilmente gli ha cambiato la vita.

Il dolore di Massimo Boldi

Massimo Boldi ha avuto una carriera esilarante fin dagli esordi e ad oggi, nonostante i suoi 78 anni, di fermarsi non se ne parla. Per questo, il comico ha dichiarato di avere “in cantiere” un altro film insieme al suo socio e ritrovato amico, Christian De Sica. Come ha rivelato qualche settimana fa a Pierluigi Diaco, nella puntata del giorno di Bellamà: “Christian De Sica e io abbiamo in cantiere un nuovo film insieme, scritto da Paolo Virzì. Purtroppo, però, come si dice a Milano: non si trova chi mette i danè…”.

Purtroppo dopo il covid, Boldi ha dichiarato: “il Cinema non si è più ripreso e questo è davvero un peccato”. Speriamo quindi che gli attori possano presto trovare i fondi di cui necessitano per realizzare un nuovo e sicuramente dinamico film della coppia tanto amata, Boldi e De Sica.

Il suo ricordo è ancora forte

A proposito di interviste, Massimo Boldi ne ha rilasciata un’altra qualche giorno fa a La volta buona, dove ha parlato della sua vita lavorativa prima di diventare un attore e ovviamente, il ricordo della sua adorata Marisa è ancora vivido nel suo cuore. La donna si è spenta nel 2004 a causa di un tumore al fegato, lasciando un vuoto enorme nel cuore di Massimo e nelle loro tre figlie, Manuela, Micaela e Marta.

In merito al matrimonio con sua moglie, l’attore ha raccontato di quando ha iniziato a corteggiare Maria Teresa Selo:

“Io le ho fatto la corte fino a che un giorno venne il papà di Marisa, napoletano molto severo. Per lui Marisa non avrebbe avuto futuro con me, allora poteva avere ragione, poi le cose sono cambiate…”.