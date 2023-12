Mara Venier e Loretta Goggi, spunta un commento che fa infuriare la conduttrice | Ecco chi è la bestia

Mara Venier e Loretta Goggi, le due grandi professioniste fortemente criticate. Il commento che ha fatto arrabbiare tantissimo la nota conduttrice. Chi ha parlato.

Se parliamo di Mara Venier e di Loretta Goggi dobbiamo metterci in testa fin da subito che stiamo indubbiamente nominando due signore del vasto mondo dello Spettacolo Italiano, ancora oggi sulla cresta dell’onda. Inoltre possiedono tantissimi estimatori, alcuni anche della prima ora.

La zia degli italiani è poi una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Tra l’altro è pure seguitissima sui Social. E lo è soprattutto sul suo Profilo Ufficiale Instagram da quando, durante l’arrivo della pandemia di tre anni fa, ha iniziato a essere particolarmente attiva con la grande complicità dell’adorato consorte Nicola Carraro.

Lui allora ha incominciato a riprenderla a tradimento in versione casalinga, per niente disperata, con foto e veloci video, che poi ha condiviso proprio sul Profilo di lei. A quel punto lei ci ha preso sempre più gusto e anche in tempi recenti si mostra di tanto in tanto così. Non mancano nemmeno scatti che la ritraggono spettinata e completamente struccata durante i suoi momenti di relax.

Mara Venier e Loretta Goggi, spunta un commento che fa infuriare la conduttrice

In TV ci fa nuovamente compagnia con il suo storico contenitore domenicale dove ci regala momenti sia molto divertenti, anzi, in certi casi proprio esilaranti, nonché altri molto commoventi, fino alle lacrime. Tantissime poi sono le esclusive che dona al suo affezionato pubblico con tanto di splendide interviste a cuore aperto che avvengono nel suo salotto televisivo.

Loretta invece da tanti anni riveste, e pure con tanto successo, il ruolo di brava giudice alla Corte del mitico Carlo Conti sia per quanto concerne Tale e Quale che il suo spin off Tali e Quali. Le due professioniste, che si stimano a vicenda e sono pure molto amiche, hanno condotto insieme su Rai 1 una serata di beneficienza a favore dell’Unicef. Ed è dopo questa conduzione che è arrivato il commento che ha fatto infuriare la Venier.

“Siete inadeguate. Ritiratevi…”, l’accusa pesantissima di una follower

” Siete inadeguate. Ritiratevi in un eremo a invecchiare serene“, ha scritto una follower sotto il post condiviso da Zia Mara sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram in cui la professionista aveva mostrato ai fan un bel articolo a pagina apparso su La Repubblica che parlava della serata in questione.

I fan della conduttrice veneta in primis sono insorti contro la persona che ha offeso la loro beniamina, così come quelli di Loretta, tramite una delle sue tante pagine di supporto che appaiono da tempo sui Social. A sostenere come sempre la grande amica Mara con tanti bei cuoricini rossi palpitanti, è stato l’affascinante Alberto Matano, vera star delle Reti Rai.