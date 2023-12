Virginia Raffele, altro che brava attrice: ormai siamo costretti a vederla solo qui

In maniera ironica, i fan commentano il nuovo programma al quale prenderà parte Virginia Raffaele, abbandonando i panni di attrice e vestendo quelli di conduttrice. Ecco di cosa stiamo parlando.

Virginia Raffaele è la famosa attrice, comica, imitatrice e conduttrice romana di 43 anni, la quale con la sua simpatia e il suo talento, è riuscita a portare ad alti livelli la satira italiana. Non solo i suoi film, ma soprattutto i suoi personaggi, sono molto amati e famosi.

Nonostante le varie critiche subite, in quanto non tutti hanno apprezzato le sue “prese in giro”, Virginia prosegue per la sua strada, dimostrando ancora una volta, come una bella risata, possa essere il rimedio a tutti i mali. Ecco dove la vedremo prossimamente, con uno show tutto suo.

Il nuovo programma di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele l’abbiamo vista in diverse vesti e in svariati ruoli, per non parlare dei suoi film al cinema e in televisione e a tutti i programmi a cui ha preso parte. Di recente l’abbiamo vista nel programma comico di Fedez su Prime Video, LOL – Chi ride è fuori. Anche se si è classificata seconda, i telespettatori hanno amato i suoi ruoli, soprattutto le sue “performance”, come diceva lei.

Ma la Raffaele ha tanti progetti in corso, spazia dalla televisione, al cinema, al teatro. Infatti, il suo Samusá, attualmente in corso, sta riscontrando notevole successo. Sul sito di Ticketone, troverete i biglietti ancora disponibili dei vari teatri, nel quale prenderà parte, se riuscite andate a vederla, perchè dalla sinossi ufficiale, pare proprio che la risata sia garantita.

#ColpoDiLuna è il one woman show di Virginia Raffaele. Nel suo Luna Park giocheranno con lei Gianni Morandi, Carlo Conti, Sabrina Ferilli, Massimo Ranieri, Noemi, Gigi D’Alessio, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Gigi Marzullo.

Francesco Arca “valletto”. Regia di Duccio Forzano. pic.twitter.com/9f5PYDxzJ0 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 15, 2023

Colpo di…luna

Virginia Raffaele ha avuto un colpo di genio, quando ha deciso di dedicarsi nel suo nuovo show Rai, Colpo di luna, con il quale approderà in tv nel 2024. Da indiscrezioni pare proprio che il programma inizierà prima del Festival di Sanremo e che sarà diviso in 4 episodi, 1 a settimana. Non si sanno ancora molti dettagli, se non il nome di alcuni degli ospiti che prenderanno parte allo show.

Insieme alla Raffaele troveremo, Gigi D’Alessio, Carlo Conti, Noemi, Fabio De Luigi, Gianni Morandi, Gigi Marzullo e altri ancora. Abituati come siamo alle sue grandi interpretazioni, siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Sui social in molti ironizzano sul fatto che ormai Virginia Raffaele non si concentra più solo sul suo ruolo di attrice al cinema, ma che si sia “buttata” su più fronti. Infatti, per vedere e ridere insieme a lei, dei suoi vari personaggi, oggi possiamo vederla sia in tv che a teatro, per non parlare del suo ruolo di conduttrice.