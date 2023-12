Rocco Siffredi, ancora una volta stupisce: questa volta lo fa in grande stile | Ecco di cosa si tratta

E chi se la sarebbe mai aspettata una cosa simile? Eppure è tutto vero e il protagonista è sempre lui, il tanto chiacchierato, Rocco Siffredi. Ecco perché il suo nome è di nuovo al centro della scena.

Non ha bisogno di presentazioni Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi. È il pornostar per eccellenza, la cui carriera è iniziata nel 1984 e nonostante diversi ritiri, dovrebbe essere ancora in attività. Rocco oltre ai film che gli hanno dato successo in tutto il mondo, è anche regista e inoltre ha aperto una scuola per formare la prossima generazione di attori porno.

E’ sposato dal 1993 con l’ex collega, Rózsa Tassi, con la quale ha anche collaborato per alcuni film, prima che la donna si ritirasse completamente dal settore. Dal loro amore sono nati due figli, Leonardo e Lorenzo, quest’ultimo tra l’altro è attualmente al centro delle scene, per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle. Ad ogni modo, papà Rocco ha stupito ancora una volta, ecco cosa vedremo prossimamente.

Ecco cosa vedremo prossimamente di Rocco Siffredi

Di Rocco ne abbiamo sentite di tutti i colori in questi anni e anche se vive ormai stabilmente a Budapest con la sua famiglia, in Italia di lui si parla ancora parecchio. Eppure negli ultimi tempi, indirettamente il suo cognome è tornato sotto i riflettori. Ma non stiamo parlando di Siffredi, bensì di Tano, in quanto il suo primogenito, Lorenzo, non solo sta stupendo tutti per via della sua performance a Ballando con le stelle, ma soprattutto per la sua recente storia d’amore, esplosa con la sua insegnante di danza, Lucrezia Lando.

Lorenzo e Lucrezia, come hanno dichiarato a, La volta buona, sono andati ufficialmente a convivere, nonostante la loro frequentazione sia appena iniziata. Quello che ha stupito molto di Lorenzo è quello di aver deciso di non sfruttare il nome e la fama dei suoi genitori per fare strada, ma si è presentato per quello che è, iniziando a muovere i primi passi in televisione, provando ad uscire dall’ombra del padre. Chi lo sa cosa ne penserà Rocco?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Netflix ha fatto il colpaccio del secolo

Rocco Siffredi però non è tornato al centro dell’attenzione per via del pettegolezzo che ruota attorno a suo figlio Lorenzo o per via di qualche suo nuovo film, ma per quella docu-serie che uscirà su Netflix, incentrato proprio sulla sua vita e su quelle scelte che lo portarono ad essere il re del porno italiano. La serie, intitolata, Supersex, sarà disponibili sulla piattaforma dello streaming a partire dal 6 marzo.

Supersex, sarà divisa in 7 episodi, dove vedremo Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi e di Jasmine Trinca, nei panni di una delle varie attrici con le quali ha collaborato Tano Senior. Questa nuova serie tv marchiata Netflix, non è solo molto chiacchierata ma è anche molto attesa dal pubblico, curioso di saperne di più sulla vita del noto attore.