Isola dei famosi, indiscrezione: spunta fuori il primo concorrente della prossima edizione | Lo conoscete tutti

Contro ogni pronostico, nel 2024, vedremo la nuova edizione dell’Isola dei famosi e non solo sappiamo il nome di chi la condurrà, ma anche il primo naufrago. Ecco di chi stiamo parlando.

L’Isola dei famosi di quest’anno è stata particolarmente movimentata, l’aria era molto tesa non solo tra i naufraghi, ma anche in studio. Alla fine un felice e soddisfatto, Marco Mazzoli si è portato a casa il tanto sospirato premio. Ad ogni modo, è storia vecchia ormai e, di parole ne abbiamo spese parecchie in quei mesi, quindi non c’è bisogno di riparlare del caos successo tra Ilary Blasi and company. Ad ogni modo, dall’aria che tirava, pareva proprio che non ci sarebbe stata una prossima edizione.

Invece, come un fulmine a ciel sereno, Pier Silvio Berlusconi ha ribaltato la situazione e ha decretato non solo l’inizio della nuova stagione dell’isola, ma anche il nome di chi la condurrà e il primo naufrago che partirà per Honduras. Ecco cosa sappiamo in merito.

Il nome del primo naufrago dell’Isola dei famosi 2024

A breve vi sveleremo tutto quello che sappiamo, finora, della prossima edizione dell’Isola dei famosi del 2024, ma una parentesi la dobbiamo aprire su un ex naufrago del reality, anche perchè quella è stata la sua ultima apparizione televisiva. È stato il vincitore dell’isola del 2022, stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, il quale ha concesso quella che sembrerebbe un’ultima intervista a Vanity Fair, prima di dire addio ufficialmente al mondo dello spettacolo.

Vaporidis è stata la scoperta degli anni 2000, per quanto riguarda il genere teen movie al cinema. Grazie a film quali Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi e così via, ha ottenuto una fama e un successo altissimo, via via sfumato però quando l’attore ha iniziato a crescere, come ha dichiarato lui stesso: “Se i miei 20 anni hanno avuto l’accelerazione di un razzo di Elon Musk, i 30 sono stati un purgatorio…tanto più sali tanto più è grosso il botto quando cadi…”.

Ma Nicolas non si è perso d’animo, ha deciso di partecipare a quella fortunata edizione dell’Isola dei famosi e con il ricavato vinto è volato a Londra e ha aperto il suo ristorante, Taverna Trastevere, dove ha portato la cucina romana in Inghilterra. Il suo locale sta avendo un successone e l’obiettivo dell’attore è quello di farlo diventare molto presto un franchising, con sedi anche in altri Stati. Dell’Isola però non porta proprio un bel ricordo: “Ho partecipato all’Isola dei famosi 2022 per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie. Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. Odiavo stare lì, mi vergognavo come un ladro…”.

Al timone sempre la padrona di casa

Per ogni naufrago che si è vergognato, altrettanti invece non vedono l’ora di partire per Honduras e così, contro ogni pronostico, Pier Silvio Berlusconi ha confermato la prossima edizione dell’Isola dei famosi 2024, all’interno del suo palinsesto. Di cose su questo reality ne sono state dette moltissime, ma alla fine, si sono rivelate tutte infondate. Lo show di Mediaset ci sarà e al timone del programma come sempre approderà la bella Ilary Blasi.

Per il momento non si sa nulla sugli opinionisti, inviati e nuovi naufraghi. Sappiamo solo che da rumors interni, pare proprio che l’ex schermitrice di fioretto, Elisa Di Francisca, dovrebbe essere la prima concorrente ingaggiata per partire per Honduras. L’Isola dei famosi dovrebbe iniziare tra marzo e aprile, motivo per cui nelle prossime settimane, vi daremo sicuramente ulteriori informazioni in merito.