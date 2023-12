Gf, le figuracce continuano: questa volta la squalifica per lei è assicurata | Alfonso Signorini nei guai seri

Non si placano le polemiche che ruotano attorno anche a questa edizione del Grande Fratello. Se la concorrente verrà veramente squalificata, come la prenderà il povero Alfonso Signorini?

Questa edizione del Grande Fratello, come avrete ormai capito da molto tempo, non sta dando i risultati sperati, dopo le rigide norme imposte da Pier Silvio Berlusconi. Purtroppo di scandali ne stiamo vedendo anche quest’anno, che sia Vip o solo GF, la solfa pare non cambiare.

Probabilmente questi risultati si otterranno sempre, quando si chiudono in una stessa casa per mesi, persone sconosciute che si “battono” tutti per un obiettivo comune, cioè quella di vincere per accaparrarsi il premio finale. Ad ogni modo, anche quest’anno, come ormai capita spesso, una gieffina rischia la squalifica per le parole dette. Non è una bestemmia questa volta il problema, ecco che cosa ha detto ad alta voce.

La gieffina è a rischio espulsione

Prima di parlarvi della gieffina che rischia l’espulsione, che tra l’altro è già in nomination, quindi rischia doppiamente di dover lasciare la Casa del Grande Fratello, anzichè raccontarvi come sempre dei vari scandali, litigi e problemi vari che accompagnano anche questa edizione del reality, volevamo raccontarvi cosa succederà nella prossima puntata del reality.

Sperando che la diretta prosegua bene senza intoppi, in puntata vedremo le grandi Mietta e Donatella Rettore esibirsi nel tradizionale show natalizio. Sicuramente per i gieffini sarà veramente un regalone quello di poter sentire due artiste così importanti, cantare per loro. Tra l’altro le cantanti sono molto amiche di Fiordaliso, la quale potrà finalmente abbracciarle. Senza spoilerarvi troppo, ci sarà anche una bella sorpresa per Paolo e infine un nuovo incontro tra Greta e Mirko, la quale ha chiaramente detto in puntata che se il ragazzo dovesse chiederle di uscire per tornare insieme, lei farebbe le valigie seduta stante.

Infine, i nominati della serata sono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Sara Ricci e Vittorio Menozzi. Uno di loro dovrà abbandonare la Casa, chissà chi verrà graziato dal televoto?

Rischio doppio per Perla

Perla Vatiero è a doppio rischio, in quanto non solo rischia la squalifica per quelle parole dette, considerate razziste, nei confronti di Monia La Ferrera, che hanno fatto indignare l’opinione pubblica, ma anche l’eliminazione, qualora il televoto non la dovesse salvare. Insomma, per la gieffina sarà una serata veramente pesante e piena di tensione, in quanto la sua avventura al reality, potrebbe finire qui.

Speriamo che, ad allietarle un pò l’umore ci abbia pensato Alfonso Signorini, il quale con quella sorpresa ai “suoi inquilini”, ha rallegrato gli animi tesi dei partecipanti.