Sara Ricci, affossata da due ‘colleghe’: l’accusa è davvero pesantissima | L’attrice non ci sta affatto

Sara Ricci sta vivendo un periodo di alta tensione all’interno della Casa del Grande Fratello, il rapporto con alcuni inquilini non va proprio benissimo. Ecco che cosa sta succedendo alla nota attrice.

Quest’anno stiamo facendo un tutto nel passato, in quanto l’era di Vivere è tornata. Ma prima che vi facciate false illusioni, vi freniamo subito, non è la nota soap opera a tornare, ma sono due attrici del cast che ci hanno fatto fare un revival negli anni 2000.

Stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Sara Ricci, due delle protagoniste di una delle soap opera più amate dagli italiani. Le due attrici sono molto diverse però dall’immaginario collettivo, lo stanno dimostrando in questa edizione del Grande Fratello, in quanto le due donne sono sia amate che odiate. Soprattutto la Ricci, dopo quell’episodio, ha diviso l’opinione pubblica.

Il comportamento di Sara Ricci verso la costumista

In queste ultime ore, a colpire l’attenzione dei telespettatori sono stati diversi scenari emersi nella Casa del Grande Fratello. E’ successo veramente un pò di tutto. Abbiamo sentito Perla usare quella n-word, che le starebbe costando la squalifica, l’autore che ha dimenticato il microfono aperto e si è intromesso nel discorso tra Rosy e Federico in merito ad Anita. Ma le cose non sono di certo finite qui, con Beatrice e Giuseppe che si sono riavvicinati, causando il malcontento degli altri inquilini e le diatribe con Massimiliano, le quali non hanno intenzione di placarsi.

Insomma, sta succedendo veramente di tutto e per certi aspetti, vediamo cose ben peggiori e più gravi, rispetto all’edizione passata. La domanda quindi sorge spontanea, Signorini dichiarerà anche questa volta di aver sbagliato cast? D’altronde anche in questo caso, a sceglierlo sono stati loro dai “piani alti”.

Perla e Letizia che rimproverano Sara Lisci per aver trattato male la costumista quanto stanno servendo #grandefratello pic.twitter.com/FGFDiEO6x1 — Greta-It’sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) December 12, 2023

Le parole della discordia

Tra tutto il guazzabuglio esploso, l’atteggiamento di superiorità con cui Sara Ricci ha trattato la costumista, non è piaciuto per niente alle altre inquiline, le quali hanno preso le sue difese. Letizia Petris, dopo tanto silenzio, è attualmente esplosa e di stare zitta non ci pensa proprio, perchè questa situazione non le va giù.

Ecc che cosa ha dichiarato Letizia contro Sara: “ma davvero chi diventa famoso poi è così?…Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista, ero sbalordita, perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta…”.

A queste parole, l’attrice l’ha così liquidata: “Non sono una snob, ma io ho trent’anni di carriera e un’immagine, questo è il mio lavoro e non sono abituata a farmi vestire da altri…”. Il dibattito tra Sara, Letizia e Perla è ovviamente proseguito, senza successo.