“…sta finendo”: Dramma Carmen Russo, la confessione preoccupa molto | Ecco cosa sta succedendo

I fan di Carmen Russo sono in piena crisi isterica per le voci che sono esplose sulla loro beniamina. Sono terrorizzati dall’idea di dover dire addio anche a loro. Ecco cosa sta succedendo.

Non c’è Carmen Russo senza Enzo Paolo Turchi e non c’è Enzo Paolo Turchi senza Carmen Russo. I due ballerini sono sempre stati una coppia affiatata non solo nel lavoro ma anche nella vita privata. Sposati dal 1987, i due personaggi pubblici sono diventati genitori nel 2013 della piccola Maria e da sempre sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo.

Sono sempre stati molto apprezzati e seguiti dai loro fan, in quanto tutti vorremmo una storia d’amore come la loro, poi adesso sui social, sono veramente uno spasso tutti e due insieme. Eppure, quelle voci hanno allarmato tutti quanti, anche loro no, non ce la possiamo fare! I fan sono in trepidazione, ecco cosa sta succedendo.

Caos nella vita di Carmen ed Enzo Paolo?

Cerchiamo di capire di preciso cosa sta succedendo. Ovviamente bisogna partire dall’origine per la quale è nato questo panico mediatico senza precedenti. In una recente intervista, Carmen Russo ha dichiarato in merito al suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi: “In ogni coppia ci sono momenti difficili… Non è bello sottolineare, scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità… Esistono tanti periodi complicati…”.

Dopo queste parole è esploso il delirio collettivo. Il pubblico, ancora provato dopo la separazione di quei nomi illustri quali Ilary Blasi e Francesco Totti, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Elisabetta Canalis e Brian Perri e così via, non ci vuole credere che anche loro due potrebbero entrare nel club delle coppie scoppiate del 2023. Ma sarà veramente così?

Si separano veramente?

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta non per i loro video social simpaticissimi, ma per quelle voci di divorzio che aleggiano nell’aria da un pò di tempo. I follower non ce la potrebbero fare a dire addio anche a loro, in quanto sono rimasti in pochi a darci speranza dell’esistenza dell’amore vero e romantico. Dopo quella dichiarazione della ballerina, nella quale tra l’altro dichiarava alla fine: “ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti…”, in rete è scoppiato il panico generale.

Con un video social chiarificatore e tra l’altro molto simpatico, Carmen ed Enzo Paolo, hanno ironizzato sul fatto che tutti sapessero del loro divorzio tranne loro, smentendo quindi le voci di una loro possibile rottura. Come in tutte le coppie si litiga, si passano momenti difficili, ma se c’è l’amore solido di fondo, le cose si superano, quando non ci sono fatti gravi ovviamente che ne impediscono il riavvicinamento.

Ecco cosa ha dichiarato in merito la Russo: “Con Enzo Paolo Turchi un momento di crisi, ma il nostro amore non sta finendo…Io sono tanto arrabbiata…tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo”. Pericolo scampato dunque, la nostra coppia preferita pare non aver nessuna intenzione di separarsi. Vi riportiamo il video social che hanno girato per chiarire i fatti, perché è veramente molto divertente.