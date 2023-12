“Sete di vendetta mediatica”: Fedez affossato senza pudore dopo il suo gesto | Nessuna pietà per lui

Fedez è nel mezzo della bufera mediatica per una questione molto delicata in cui è rimasto coinvolto, non solo lui ma anche Leone. Tutti vogliono avere ragione e quindi ognuno esprime la propria opinione. Ecco cosa sta succedendo.

E’ il noto rapper che ormai conosciamo tutti, non ha bisogno di molte presentazioni Fedez, il quale fin dagli esordi sta facendo cantare il suo vasto pubblico con i suoi brani di successo. In seguito, dopo il matrimonio con Chiara Ferragni, per tutti noi sono diventati semplicemente i “Ferragnez“, titolo poi usato anche nella loro serie televisiva di Amazon Prime.

I due personaggi famosi hanno messo su famiglia, diventando genitori dei piccoli Leone e Vittoria, nonchè gli umani della giocosa Paloma. Ovviamente tutta la loro popolarità, finisce molto spesso al centro di critiche. Di recente abbiamo assistito ad uno sfogo social del rapper, dopo aver visto quella minaccia online che riguardava il piccolo Leo. Da li in poi è esploso il caos sui social e come sempre l’opinione pubblica si è divisa.

Caos per le parole di Fedez

Facciamo un passo indietro, come direbbe Amadeus e per chi si fosse perso l’origine di questa spiacevole situazione, ecco un breve riassunto. In pratica, qualche settimana fa, Leone è sceso in campo insieme ai calciatori del Milan, allo stadio di San Siro, prima del fischio d’inizio della partita contro il Frosinone. Qui un hater, con uno scatto che ritraeva il bambino e il calciatore in questione, aveva diffuso sui social quella foto con una didascalia molto sgradevole, con minacce di morte.

A questo punto, Fedez, ha deciso di intervenire con un video social, nel quale aveva dichiarato: “Sono consapevole che ci sono questi tifosi milanisti che si divertono a far battute sul mio tumore al pancreas…Per me potete pure continuare. Nel momento in cui toccate i miei figli vi dico che avete un problema bello grande…”. Da qui è partita immediatamente una denuncia di Federico nei confronti del responsabile di quella foto e di chi aveva commentato con approvazione.

Basta poco per passare dalla ragione al torto. Questa sete di vendetta unita alla paventata gogna mediatica al posto della fiducia nella giustizia mi disturba. https://t.co/FCeV8FuzeC — Davide Maggio (@davidemaggio) December 13, 2023

Risvolto aggiornato

I follower di Fedez, hanno quindi chiesto come fosse finita con la denuncia verso l’hater che aveva minacciato di morte Leone. Così, con un altro video social, il marito di Chiara Ferragni ha risposto: “Vi dico solo che è già venuto all’ovile con l’avvocato per chiedere scusa. Mi dispiace per lui, ma non ce la caviamo con delle letterine di scuse…”. Dopo queste parole, l’opinione pubblica si è divisa, c’è chi gli ha dato ragione, in quanto hanno assistito alla reazione di un padre che cerca di difendere e proteggere suo figlio e chi invece non ha apprezzato questa presa di potere.

Tra i tanti troviamo Davide Maggio, il quale ha dichiarato: “Basta poco per passare dalla ragione al torto. Questa sete di vendetta unita alla paventata gogna mediatica al posto della fiducia nella giustizia mi disturba”. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?