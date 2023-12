Filippo Bisciglia, quello che ha fatto fa rabbrivvidre: il conduttore in ‘veste’ totalmente diversa dal solito | Ecco perché

Filippo Bisciglia si è mostrato con un look totalmente differente da quello a cui siamo abituati a vederlo di solito. Il suo messaggio è chiaro, ma purtroppo non tutti l’hanno recepito.

E’ uno dei conduttori più amati di sempre, il buon Filippo Bisciglia, il quale con il suo modo signorile di condurre Temptation Island, si è confermato nuovamente padrone di casa dello show. Tra l’altro a breve, lo vedremo alla conduzione anche della versione invernale, prima volta sulle reti Mediaset.

Filippo ama il suo lavoro e lo dimostra ogni volta che scende in campo tra le varie coppie del momento, ma in questa circostanza ad aver attirato l’attenzione dei suoi fan, non sono stati i tentatori, ma un post molto chiaro che ha condiviso il conduttore. Ecco qual è stato il messaggio che ha voluto lanciare.

Il messaggio di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia, è maturato molto da quando chiedeva insistentemente le sigarette al Grande Fratello 6. In quanti se lo ricordano agli esordi? Quel carattere fumantino, è mutato, anche grazie all’età che ne ha segnato la crescita e con tutta la maturità che lo contraddistingue, oggi non è più “la testa calda” dell’epoca.

E’ uno tra i conduttori Mediaset più amati di sempre, anche per via di quel suo carattere calmo che infonde sicurezza in tutti quelli che incontra. Ed è proprio per i suoi modi di fare che ha fatto innamorare di sè, la bella Pamela Camassa, con la quale convive ormai da tantissimi anni.

Eppure Filippo durante la sua infanzia, è stato segnato dal dolore e dalla malattia che per molto tempo gli ha impedito di camminare. Questa sua rivelazione ha scioccato tutti i telespettatori di Verissimo, i quali hanno ascoltato attoniti, la sua confessione. Da bambino infatti, l’ex gieffino ha sofferto del morbo di Perthes, dal quale fortunatamente è guarito.

La libertà di pensiero

Ed è proprio per via di questa malattia che l’ha segnato profondamente, che Filippo Bisciglia, dopo essere guarito ha cercato la rivalsa in tutti i settori più importanti della sua vita. A tal proposito, il conduttore di Temptation Island, ha posato in uno scatto social, mentre si faceva immortalare con il rossetto, la matita per gli occhi, una collana molto vistosa e un giaccone nero oversize.

A questo scatto, Bisciglia ha accompagnato questa didascalia: “nessun al mondo deve essere giudicato come strano o diverso”. Queste sue parole hanno diviso i suoi follower, con molti che gli hanno dato ragione e gli altri che l’hanno attaccato con parole molto offensive.