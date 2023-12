Raul Bova, spiattella tutto: l’attore dopo anni lo ammette | Gelo tra il pubblico

Finalmente rivelata una verità su Raoul Bova, la quale ha lasciato tutti senza parole. Ecco chi è la famosa cantante che si era presa una cotta stratosferica per il bell’attore. Come darle torto.

Raoul Bova è uno di quegli attori che più invecchia e più diventa affascinante, se da giovane era già da 110, adesso con l’avanzare degli anni ha ricevuto non solo la lode ma anche il bacio accademico, per enfatizzare meglio il concetto. L’attore nel corso della sua carriera ha spezzato molti cuori, in quanto era e continua ad essere il sogno proibito di molti follower.

Ma Bova ha dimostrato in più di un’occasione di non essere soltanto un bell’uomo, ma anche un bravissimo attore, motivo per cui ha ricevuto moltissimi riconoscimenti. Fin dagli esordi ha dimostrato da subito il suo valore ed è proprio il giovanissimo Raoul che ha fatto innamorare perdutamente la bella cantante, la quale avrà sempre un grande rimpianto.

La cotta della cantante verso Raoul Bova

Recentemente, sono state dette diverse cose sul conto di Raoul Bova e così, oltre ad aver appreso la confessione, a tratti nostalgica della cantante, l’attore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. In passato infatti, dopo la separazione dalla sua ex moglie, Chiara Giordano, molti avevano insinuato che fosse gay. Ovviamente non ci sarebbe nulla di male se fosse vero, ma è quando vengono messe in giro falsità, che queste dichiarazioni non vanno più bene.

Per questo, Bova ha approfittato della chiacchierata avvenuta con Francesca Fagnani, per chiarire la sua passata dichiarazione sulla sua presunta omosessualità: “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me…”, aveva dichiarato a Belve.

La cantante…una di noi!

In merito alla dichiarazione di Raoul Bova sulla sua vita privata, chissà se ha mai saputo che in passato ha fatto battere il cuore proprio a lei…la mitica Mietta. La cantante e l’attore si erano conosciuti sul set de, La Piovra 8. Daniela Miglietta era rimasta folgorata da quel giovane di quella bellezza inaudita: “Raoul era di una bellezza sconvolgente, davvero. Purtroppo io ero già impegnata e lui stava per mettersi con Chiara. Però era davvero stratosferico”.

Cotta a parte, che alla fine ci siamo prese un pò tutte, il bel Raoul, è attualmente super felice e innamorato della sua compagnia, Rocío Muñoz Morales e dei suoi figli, che gli riempiono le giornate tra un set e l’altro.