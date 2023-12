Alessia Marcuzzi, pizzicata proprio così: la conduttrice continua a lasciare sorpreso il suo pubblico

Alessia Marcuzzi ha da poco pubblicato una sua foto senza veli e subito alla mente è tornata la polemica di quando un paio d’anni fa ne aveva pubblicata un’altra che aveva generato scompiglio.

51 anni e non dimostrarli per niente! È questo che probabilmente si sentirà dire spesso Alessia Marcuzzi, in quanto sembra sempre la giovincella degli esordi. Eppure, Alessia, di strada ne ha fatta dagli inizi e quell’esperienza le è servita a farla diventare la brava attrice e conduttrice che tutti noi conosciamo.

Ma la Marcuzzi non è solo talentuosa nel suo lavoro in televisione, anche con il suo nuovo progetto imprenditoriale, con il suo brand di cosmetica e make-up sta facendo veramente faville. Sui social i follower la seguono per tutto e sicuramente non nascondono quegli apprezzamenti nei confronti della bellezza della conduttrice. Anche se, qualche scatto in particolare di lei senza veli, hanno generato un pò di scompiglio. Approfondiamo meglio il discorso.

Alessia Marcuzzi e lo scatto senza veli

Oltre alle polemiche sugli scatti senza veli, diciamo che Alessia Marcuzzi, riesce ad attirare a sé l’attenzione anche quando si mostra con quella sexy tutina di pizzo dal classico effetto vedo e non vedo di Calzedonia, che le copriva tutto il corpo. Rigorosamente con scarpa nera lucida con tacco a spillo, la conduttrice ha mostrato il suo “abito” per le feste, coperta soltanto da quel blazer che l’ha riparata un pò dal freddo di dicembre.

Questo scatto/video ha acceso gli animi non solo dei boomer ma anche di tutte le altre generazioni, in quanto molti le hanno fatto i complimenti, compresi i vari personaggi dello spettacolo, come per esempio Giulia Salemi, Elisabetta Canalis, Andrea Delogu e così via. A parte i commenti degli haters che non stiamo neanche a sprecare tempo nel riportarvi, qualcuno invece le ha scritto: “Cosa ne penserà De Martino?”, “Non sarà geloso?”, riportando a galla quel pettegolezzo che avrebbe dato i due conduttori impegnati in un flirt segreto. Ovviamente a questa vicenda non c’è mai stato credito, in quanto i diretti interessati hanno smentito e Belen con zia Mara non ha trattato questo argomento.

O la ami o la critichi

Alessia Marcuzzi, recentemente ha mostrato una sua foto nella quale appare senza veli, scattata per presentare la sua nuova crema del suo marchio Luce. Così, i follower hanno fatto un tuffo nel passato, quando qualche anno fa aveva riportato una sua foto che la ritrae completamente nuda, mentre guarda quel meraviglioso panorama dalla finestra. In merito alla nostalgia di quel viaggio e probabilmente di quel giorno, a quella foto, la bella conduttrice aveva dedicato questa didascalia: “Flashback”, attirando l’ironia di Rudy Zerbi, il quale le aveva risposto: “Più back che flash”.

Ma questa non fu l’unica foto che divise l’opinione pubblica, con chi si è complimentato con lei e con chi l’ha criticata aspramente, forse anche per l’invidia che la Marcuzzi ha suscitato in loro. Gli haters l’hanno “affondata” anche per quello scatto, stile Michelle Hunziker agli esordi con lo spot dello slip Roberta, nel quale l’ex compagna di Facchinetti, mostrava il suo lato B in tutto il suo splendore, come le aveva risposto un fan.