Linda Evangelista, dal successo allo stop categorico: non c’e più niente da fare, l’attrice ha deciso

Linda Evangelista, confessa la sua decisione e non torna sui suoi passi. Dal successo al rifiuto categorico

Linda Evangelista è una delle donne considerate tra le più belle al mondo. Labbra carnose, occhi azzurri e zigomi alti, ha letteralmente conquistato l’attenzione di milioni di persone. Linda è senza dubbio una modella che incarna alla perfezione il concetto di top model degli anni Novanta.

Classe 1965, è canadese con origini italiane. A soli 15 anni viene notata per la sua immensa bellezza dall’agenzia “Elite” e da quel momento si impone nel mondo della moda. Ha calcato le passerelle dei brand più lussuosi come Chanel, Versace, Calvin Klein.

Diventa a dir poco irresistibile e chiunque la desidera per rappresentare il proprio prodotto commerciale. Insieme a Naomi Campbell e Christy Turlington forma il “The Trinity“, ovvero il trio delle modelle più belle al mondo.

Linda, negli anni Novanta, è sinonimo di eleganza e stile. Appare in più di 700 copertine di riviste che hanno fatto la storia della moda. Ad un certo punto della sua brillante carriera, si aprono le porte del baratro per la splendida Linda Evangelista. Un periodo buio che le cambierà totalmente la vita.

Linda Evangelista, dal successo all’oblio totale

La carriera di Linda Evangelista è stata un susseguirsi di successi e soddisfazioni fino al 2010, anno in cui la top model scompare dalle scene pubbliche. Linda decide di sottoporsi ad un intervento di criolipolisi, un trattamento per rimuovere il tessuto adiposo. Solo tre mesi dopo, inizia a notare dei rigonfiamenti sulle zone trattate che con il passare del tempo diventano insensibili.

Le viene così diagnosticata una iperplasia adiposa paradossale, ovvero un effetto collaterale del trattamento a cui si è sottoposta che capita solo all’1% dei pazienti. Il suo corpo subisce un vero e proprio mutamento che l’ha resa “irrimediabilmente deforme e orribilmente deturpata”. Per tale ragione, Linda ha preferito isolarsi per non mostrarsi in pubblico.

Linda Evangelista, la scelta definitiva sulla sua vita

Linda Evangelista ha vissuto un periodo buio che le ha causato danni anche dal punto di vista sentimentale. L’ex top model, infatti, ha rinunciato all’idea di frequentare un uomo tanto che il suo ultimo appuntamento risale al 2016, prima di sottoporsi al trattamento di eliminazione del grasso corporeo.

Linda è giunta così ad una drastica conclusione e al Sunday Times ha rivelato di aver chiuso con gli uomini: “Non ricordo più l’ultima volta che sono uscita con un uomo. Non voglio più andare a letto con nessuno, non voglio sentire il respiro di una persona. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità”.