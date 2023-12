“Sei un maleducato”: Dramma e Panico in Rai, quello che succede è davvero vergognoso e aberrante

Dramma in Rai, questa volta la lite è stata furibonda: “Sei un maleducato”. Di seguito i dettagli della vicenda

La lite scatenata in Rai

Il disaccordo tra gli ospiti ed i conduttori è molto più frequente di quello che possiamo immaginare. Spesso, un’affermazione aggressiva o un comportamento maleducato può scatenare l’inferno negli studi televisivi. Questa situazione si è verificata in uno storico programma Rai che ha provocato un danno per la troupe che lavora dietro le quinte.

La discussione ha coinvolto un celebre conduttore ed un ospite speciale. Il dissapore tra i due ha origini più antiche e pare che la situazione ad oggi non sia affatto migliorata. Vediamo insieme cosa è accaduto e quali sono i motivi che hanno scatenato la tragica discussione.

Dramma in Rai: “Sei un maleducato”

La drammatica lite è avvenuta durante la puntata del celebre programma “Bella Mà“, andato in onda su Rai 2 e condotto da Pierluigi Diaco. La discussione ha coinvolto l’ospite Vira Carbone, nota giornalista e conduttrice televisiva. A quanto pare, i dissapori tra i due risalgono al 2019 durante il programma “Io e te”. Il tema di discussione era il pericolo che deriva da un uso eccessivo del cellulare ed, ironia della sorte, a Vira squilla il telefonino in studio.

Un atteggiamento che il conduttore non tollera: «Trovo molto maleducato entrare in casa, in uno studio televisivo… e quando si parla e discute con il cellulare acceso. Scusate ve lo dico con grande sincerità lo trovo maleducatissimo… vi chiedo di spegnere il telefono. Non va usato il telefonino in onda se non come nel caso di prima alla luce del sole». Il conduttore non ha dimenticato questo episodio e nella puntata del 7 dicembre 2023 di Bella Mà si è scatenata una lite furibonda che ha spinto Vira ad abbandonare lo studio senza aver firmato la liberatoria. Questo gesto ha costretto gli autori a registrare la puntata dall’inizio.