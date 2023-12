Beatrice Valli, l’annuncio che spiazza il pubblico: in diretta televisiva l’influencer spiattella tutto

Beatrice Valli ha lasciato tutti senza parole con quell’annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Eppure accadrà nel 2024, adesso è ufficiale. Ecco che cosa ha dichiarato la famosa influencer.

Galeotto è stato il set di Uomini e Donne nel 2014 e da li in poi, per Beatrice Valli la vita le ha riservate moltissime esperienze positive, non solo in campo sentimentale ma anche lavorativo. Dopo un periodo di corteggiamento infatti, Marco Fantini ha scelto lei e da allora, il loro amore non si è più fermato, anche se ha subito una pausa iniziale come ha raccontato la Valli a Verissimo qualche giorno fa.

Dopo quel momento per capirsi meglio, lontani dalle telecamere però, i due piccioncini non si sono più lasciati, allargando di molto la famiglia. Infatti Beatrice e Marco vivono insieme a 4 bellissimi figli, il primo, Alessandro, nato da una precedente relazione della modella, mentre le altre tre bimbe, sono frutto del loro amore. Sono rispettivamente, Bianca, Azzurra e Matilda Luce, ma di cuccioli i “Vallini”, che scorrazzano per casa non ne hanno solo umani, ma anche canini, in quanto dividono le loro giornate con Poppi, Doro, Olaf e Coco. Il numero 4 pare essere molto gradito alla coppia. Tra una rivelazione e l’altra, Beatrice ha rilasciato un altro annuncio che ha spiazzato tutti.

La rivelazione di Beatrice Valli

Beatrice Valli, viene considerata una delle imprenditrici di maggior successo degli ultimi tempi. Oltre all’attività di influencer e di modella, la Valli ha partecipato anche a dei programmi televisivi. Tra uno scatto e l’altro poi, gestisce la sua famiglia molto numerosa, smentendo però la voce di essere una mamma perfetta, solo perchè sui social si sono fatti questa idea. E’ una mamma come tante, ama i suoi figli, ci mette tutta se stessa, ma è ovvio che nel cammino qualche piccolo scivolone lo fa e lo farà anche lei, ma l’amore che Beatrice e Marco riversano sulla loro famiglia, li aiuterà sicuramente a superare ogni ostacolo.

Da poco si sono trasferiti nella loro nuova casa, lasciando quella che sarebbe dovuta essere soltanto di passaggio, nella quale hanno soggiornato invece tre anni. Il nuovo ambiente è molto bello ma minimal, come piace a loro. Nei vari scatti che la Valli ha rilasciato sui social, possiamo ammirare quei complementi di arredo che fanno la differenza, come per esempio i bellissimi cuscini Avalon di Hermès, dal valore complessivo di 900 euro l’uno, che possiamo notare sul suo bellissimo e gigante divano.

Diranno di nuovo si per la gioia delle nonne

Beatrice Valli, tra un trasloco e uno scatto social, ha rilasciato da poco tempo, un’intervista di coppia al noto programma Verissimo, dichiarando a Silvia Toffanin, con grande sorpresa di tutti quanti che i due neo sposi, diranno si di nuovo, per la gioia delle loro nonne.

Nel 2022 Beatrice e Marco Fantini si sono sposati a Capri con rito civile, ma non tutti, nonne incluse erano potuti volare fin laggiù per festeggiarli come si deve. Per questo l’influencer ha dichiarato che nel 2024 si sposeranno di nuovo, anche in chiesa, per permettere a tutti i loro parenti di esserci in quel giorno così speciale per la giovane coppia.