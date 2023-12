Chanel Totti, l’outifit che non può mancare nel tuo guardaroba: il costo è davvero irrisorio

Chanel Totti e quell’outfit bellissimo che tutti vogliono copiarle. Tra l’altro il prezzo è accessibile a tutti, per questo sono molte le fanciulle che stanno pensando di sfoggiarlo nelle occasioni più casual.

Non importa che abbia solo 16 anni, Chanel Totti è già un’influencer molto seguita, vanta un pubblico di seguaci molto importante e nonostante le critiche, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, fa faville sui social. A prescindere da quei commenti acidi che le vengono lasciati da utenti invidiosi, che si dimenticano di aver a che fare con un’adolescente, la giovane appare già molto sicura di sè come la mamma.

Chanel tra l’altro ricorda molto la mamma e si capisce subito quanto lei ne prenda ispirazione, in quanto si vede l’impronta, nella maggior parte dei suoi look. Sono molti gli utenti della Generazione Z, che ne prendono spunto dal suo stile, tra i tanti questo outfit che ha presentato è diventato subito di tendenza, tra l’altro è un capo accessibile a tutti. Scopriamolo insieme.

L’outfit di tendenza di Chanel Totti

A dimostrazione del fatto che mamma e figlia sono molto unite, qualche giorno fa sia Ilary Blasi che Chanel Totti sono state avvistate con i rispettivi compagni, Bastian Muller e Cristian Babalus, sulle piste innevate di Saint Moritz. In uno dei tanti scatti pubblicati, la figlia di Totti ha mostrato un outfit che i follower più attenti hanno riconosciuto, in quanto mamma Ilary l’aveva sfoggiato qualche tempo prima.

Per sopportare le basse temperature, la 16enne ha sfoggiato una “tuta orsetto” beige, borsa e sneaker rigorosamente Chanel, della cifra complessiva di oltre 2000 euro entrambi i capi. Oltre al look, e alla bellezza congiunta, la movenza da diva che mette in pratica la “baby Ilary”, stanno già facendo impazzire i fan dell’ex moglie di Francesco. Che dire, tale mamma tale figlia, entrambe un’esplosione di buon gusto.

Da avere nel proprio armadio

Oltre al look scelto per la montagna, c’è un altro outfit di cui vogliamo parlarvi, scelto dalla bella Chanel Totti. Tra l’altro, quel particolare capo è già di tendenza per l’inverno 2023/2024. E’ tornato, con grande piacere delle vecchie generazioni, il pantalone cargo a vita alta, già famoso nella moda degli anni ’90. Questo particolare capo, dalle grosse tasche e cerniere, può essere abbinato a diversi look.

Notare, oltre a Chanel, anche la scelta di outfit di Giorgia Soleri e Valentina Ferragni, tutte e tre le ragazze, si sono mostrate con un pantalone cargo, ma con un abbinamento di colori, accessori e capi diversi, ma tutti molto esplosivi e attuali. Questo capo, a prescindere dalla marca scelta è accessibile a tutte, quindi correte a comprarlo, non potrete non averlo nell’armadio quest’anno.