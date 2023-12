Alessia Lanza lancia la nuova acconciatura di tendenza: puoi realizzarla anche tu con una sola mossa

Ecco come fare per riprodurre la nuova acconciatura di Alessia Lanza, diventata nel giro di pochissimo tempo, di tendenza. Scoprirete che è tutto molto più facile di quello che si possa pensare.

Alessia Lanza, per chi non la conoscesse, è la famosa influencer e content creator, diventata celebre grazie al suo canale TikTok, con il quale ha raggiunto quella fama che le permetterà di entrare nell’élite della Defhouse.

Ma la giovane influencer 23enne, non si ferma a questo, in quanto si iscrive a Scienze Politiche, scrive dei libri e crea un canale podcast, oltre a posare per diversi brand famosi. Tra l’altro, la Lanza è apparsa nel video di Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita. I follower come avrete capito, seguono molto Alessia ed è per questo, che la sua famosa acconciatura è diventata in poco tempo, virale. Ecco cosa fare per realizzarla.

L’acconciatura di Alessia Lanza

Tra una posa e l’altra, Alessia Lanza non è diventata virale soltanto per l’acconciatura di cui vi parleremo a breve, ma anche per il suo libro, Non è come sembra, nel quale svela un pò di aneddoti sulla sua vita, dalla adolescenza ad oggi.

L’influencer piemontese ha raccontato di aver iniziato a soffrire di ansia sociale, dopo che a scuola tutti l’avevano etichettata “bella ma stupida”, come ha dichiarato all’intervista rilasciata al Corriere della sera. Fortunatamente, in seguito, grazie anche ad un percorso psicologico, la 23enne, è riuscita ad uscire fuori dalla pressione dei giudizi e ha iniziato a vivere, facendo semplicemente quello che ama fare.

In merito agli haters ha detto: “non ho amato i messaggi di chi mi accusava di essere a favore della mercificazione del corpo femminile…”, sarà per questo che il “dito medio” che troviamo nel libro acquista valore, anche se quando il giornalista le ha chiesto a chi fosse rivolto, Alessia ha risposto: “A nessuno di preciso, ma allo stesso tempo a tutti quanti…Era per dimostrare che quando voglio posso mandarti a stendere se mi va, volevo far capire che ho carattere”.

Piastra per ogni occasione

Alessia Lanza, una tra le più famose e giovani influencer e tiktoker degli ultimi anni, ha spopolato con quell’acconciatura che piace talmente tanto ai suoi follower, che è diventata nel giro di poco, di tendenza. Stiamo parlando delle sue bellissime onde naturali, che mostra molto spesso sui suoi video social. L’effetto non è marcato ma neanche disordinato, è quel riccio che piace ma che non stanca.

Come avrà fatto a realizzarlo vi starete chiedendo? Semplicissimo, con la piastra, come suggerisce il tutorial di Cosmopolitan, dedicato proprio alla giovane influencer. Molti pensano che questo pratico accessorio sia utile solo per rendere i capelli lisci, ma non è così, si usa anche per fare le altre hairstyles. In pratica, una volta asciugato i capelli velocemente, non dovrete fare altro che legarvi i capelli e procedere con una ciocca alla volta.

Posizionate la vostra piastra vicino alla radice di ogni singola ciocca, ruotate il polso a 180° e scivolate verso il basso, fino alla fine della lunghezza. Ripetete questa procedura per tutte le ciocche e avrete finito. Ricordatevi sempre di applicare una crema protettiva ai capelli, prima di applicare la piastra, in modo da non rovinarli. Prima di concludere il nostro articolo, per chiunque fosse interessato, sempre Cosmopolitan, vi consiglia tre marche di piastra, per ottenere l’effetto mosso naturale di Alessia Lanza, suggeriscono Bellissima, CkeyiN e Ghd.