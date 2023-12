Massimiliano Varrese, continua a sorprendere: la confessione spiazza Giuseppe Garibaldi | Nessuno se lo aspettava

Massimiliano Varrese, la sua rivelazione lascia senza parole Giuseppe Garibaldi. Di seguito i dettagli della confessione

Quest’anno il Grande Fratello, giorno dopo giorno, continua a sorprendere i telespettatori regalando tante emozioni ed intrattenimento. Ogni puntata è ricca di colpi di scena e di intrecci amorosi che lasciano il pubblico con il fiato sospeso.

Senza dubbio, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del reality è Massimiliano Varrese. Fin dal suo ingresso, l’attore è stato oggetto di discussione per le dinamiche che si sono create con gli altri concorrenti.

Ha dimostrato di essere un uomo sicuro di se e che conosce bene il suo valore professionale e personale. Massimiliano, infatti, è un talentuoso artista che da molti anni lavora nel mondo dello spettacolo. Classe 1976, Varrese è un ballerino ed un attore italiano.

Anche nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di mettere in mostra le sue doti artistiche, regalando agli inquilini e al pubblico da casa, delle performance indimenticabili. Si può dire con certezza che, nel bene o nel male, Massimiliano è riuscito a farsi notare dall’audience.

Massimiliano Varrese, la querelle non ha fine

Massimiliano Varrese è certamente un protagonista dell’edizione 2023-2024 del Grande Fratello. Memorabile è stata la lite con la regina della casa, Beatrice Luzzi. I due VIP se ne sono detti di tutti i colori, ma nelle ultime settimane sembrava che avessero raggiunto una tregua, un rapporto pacifico e di civile convivenza. Tuttavia, così non è stato e nella puntata dell’11 dicembre, si è scatenato l’inferno.

A scatenare la discussione sarebbero state le parole del figlio di Beatrice che, all’orecchio della sua mamma, ha confessato il suo pensiero su Massimiliano: “Fa l’uomo ma non è un uomo. E’ un vigliacco“. Varrese ha quindi reso partecipe il conduttore dell’accaduto ed ha chiesto esplicitamente di avviare un procedimento contro Beatrice Luzzi per aver violato il regolamento ed aver ricevuto notizie dall’esterno.

Max: “Io è tutta la vita che vivo con la popolarità, a volte più o meno forte e a volte devastante”

Massimiliano Varrese, la confessione fatta a Giuseppe Garibaldi

Massimiliano Varrese è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo che ha recitato in molte fiction televisive come “Carabinieri”, “Il bello delle donne”, “Grandi domani”. Al cinema, invece, ha interpretato importanti ruoli in “Alice”, “Fuoco su di me” e “Velocità massima”. Un artista che conosce bene la popolarità e l’orgoglio di essere riconosciuti dai propri fan.

Proprio perchè Massimiliano proviene già dalla notorietà, ha voluto dare dei consigli a Giuseppe Garibaldi, un concorrente NIP che di professione fa il bidello e non conosce affatto la fama. L’attore ha quindi confessato: “Io è tutta la vita che vivo con la popolarità, a volte più o meno forte, a volte devastante. Questa sarà devastante come popolarità per te che è la prima volta“. Una confessione che ha letteralmente lasciato senza parole il 30enne di Aspromonte che lavora come bidello.