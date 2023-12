Michelle Hunziker, ai ferri corti proprio con una nota presentatrice: le indiscrezioni parlano chiaro | E’ guerra

Michelle Hunziker, la presunta lite con la famosissima non lascia spazio a dubbi. Le indiscrezioni spiegano tutto

Michelle Hunziker è una showgirl ed una conduttrice televisiva che negli anni si è imposta come personaggio di spicco della televisione italiana. Classe 1977, nasce in Svizzera e a soli 17 anni si trasferisce in Italia dove avvia la carriera da modella. Sfila per importanti brand di moda come Giorgio Armani e Rocco Barocco.

Il vero successo lo raggiunge grazie alla campagna pubblicitaria dell’intimo Roberta in cui posa senza veli, di spalle e con una lunga treccia bionda. Immediatamente, quello scatto entra nel cuore e nella memoria degli italiani che non potranno più dimenticarla.

Oggi è una delle conduttrici televisive di maggiore successo che svolge il suo lavoro con dedizione e passione. Michelle ha partecipato a diversi programmi televisivi, ad esempio ha condotto “Striscia la Notizia“, “All Together now”, “Michelle Impossible” ed oggi fa parte della giuria di “Io Canto Generation“.

La showgirl svizzera è una donna in carriera ed ha lottato per raggiungere la propria indipendenza. Solo che, talvolta, questo senso di autonomia entra in contrasto con la vita privata: «Una donna indipendente economicamente che sa quello che vuole, che si organizza la vita da sola e magari è pure di successo, fa scattare nell’uomo uno strano meccanismo di competizione», ha confessato la Hunziker.

La vita privata di Michelle Hunziker

La notorietà di Michelle Hunziker è dovuta sicuramente al suo percorso professionale, ma ad ampliare la sua popolarità è stato anche il matrimonio con il celebre cantante Eros Ramazzotti nel 1995. Dal loro amore nasce Aurora, anche lei nota nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, nel 2002, una delle coppie che ha fatto sognare l’Italia intera, giunge al capolinea.

La seconda celebre relazione della showgirl svizzera inizia nel 2011 e la lega a Tomaso Trussardi. Dalla loro storia nascono due bambine, Sole nel 2013 e Celeste nel 2015. Con enorme sorpresa dei loro sostenitori, nel 2021 annunciano ufficialmente la loro separazione. Dopo un lungo periodo in solitudine, pare che oggi Michelle abbia trovato un nuovo amore. Si tratta di Alessandro Carollo, il celebre osteopata dei vip.

Michelle Hunziker, ai ferri corti con una sua collega

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo d’oro, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Tuttavia, un giornalista del settimanale Oggi ha rivelato uno scoop e pare che Michelle sia ai ferri corti con una sua celebre amica e collega: “L’attrice napoletana starebbe vivendo un momento privato di crisi con la sua migliore amica, nonché consigliera fedele, Michelle Hunziker”.

Secondo le indiscrezioni, i litigi tra la showgirl svizzera e l’attrice Serena Autieri hanno portato le due donne ad allontanarsi: “Queste incomprensioni si sono acuite negli ultimi mesi…Le due primedonne, pur continuando a seguirsi sui social, hanno rallentato le loro frequentazioni“, ha raccontato il giornalista Alberto Dandolo.