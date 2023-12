“Adesso penso a me”: Gf, continuano le accuse ad un noto gieffino | Il vento sta cambiando per Alfonso Signorini

Non si sa cosa ne penserà Alfonso Signorini delle parole rilasciate dal gieffino, sicuramente sui social, l’opinione pubblica si è divisa, con chi gli dà ragione e chi lo attacca. Ecco che cosa ha dichiarato.

Al Grande Fratello stiamo vedendo capitare veramente di tutto, in quanto, molto probabilmente la stanchezza di tutti questi mesi inizia a farsi sentire. Se ci pensiamo bene, non è facile rimanere chiusi in un posto con degli sconosciuti per così tanto tempo. Se ci mettiamo poi anche le telecamere, la vincita finale e una sorta di gara a chi rimane per ultimo, è ovvio che la tensione si taglia con un coltello.

Tra i vari litigi che abbiamo assistito o comunque polemiche varie, un membro finito spesso al centro dei riflettori per le sue parole, ha rilasciato una dichiarazione che ha diviso il web, in quanto c’è chi l’ha appoggiato e chi invece l’ha criticato. Chissà se durante la prossima puntata, Alfonso Signorini parlerà di questo episodio?

Le dichiarazioni del noto gieffino

A proposito di noti gieffini, c’è né una in particolare, si cui si parla spesso, per via dei litigi che l’hanno resa protagonista con gli altri membri della Casa. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, la quale ultimamente sta valutando molto spesso la possibilità di uscire prima dal reality, anche se i suoi figli l’hanno incitata a tenere duro. Non sarà sicuramente facile per una mamma stare lontana così tanto, dal suo bene più prezioso.

Ad ogni modo, i telespettatori sono rimasti senza parole, dopo aver appreso che la Luzzi è uscita temporaneamente dalla Casa per problemi familiari, come si legge nel comunicato, rilasciato nella pagina ufficiale del Grande Fratello. Le ipotesi del suo temporaneo ritiro, abbondano online, ma almeno per ora, nessuno sa quale sia la verità del caso. Si sa solo, che i follower hanno paura che la loro beniamina, possa non voler rientrare al GF. Che dire, staremo a vedere.

Max: “Io del mio compleanno mi faccio il regalo che penso a me stesso visto che per fare il paladino della giustizia ho interpretato un ruolo che non era il mio e c’ho rimesso”.

Ora scarica la colpa sugli altri e si è anche dimenticato che con Heidi era se stesso#grandefratello pic.twitter.com/gC51PAkdlz — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 19, 2023

Il regalo per il suo compleanno

Il 5 gennaio, Massimiliano Varrese compirà 47 anni e come regalo per il suo compleanno, il gieffino ha deciso di fari un regalo: “Io del mio compleanno mi faccio il regalo che penso a me stesso visto che per fare il paladino della giustizia ho interpretato un ruolo che non era il mio e c’ho rimesso”. Naturalmente queste parole hanno scatenato la polemica sui social, in quanto c’è chi è dalla sua parte e chi invece, ha iniziato ad elencare tutto quello che è successo al GF.

Non si sa quindi se questa conversazione sarà ripresa anche in diretta nella prossima puntata da Alfonso Signorini.