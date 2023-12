Francesco Renga, come non lo avete mai visto: oggi è costretto a farlo insieme a sua figlia

Francesco Renga in una versione inedita. Ecco cosa ha dovuto fare in compagnia di sua figlia: di seguito i dettagli

Francesco Renga è uno degli artisti più celebri del mondo dello spettacolo che, con i suoi capolavori, ha fatto la storia della musica italiana. I suoi brani hanno fatto da colonna sonora a milioni di coppie innamorate e continuano ad occupare un posto fisso nel cuore dei suoi fan.

Classe 1968, l’esordio nel panorama musicale avviene durante il Festival di Sanremo nel 2005 in cui si aggiudica la vittoria della kermesse con il brano “Angelo“. Un capolavoro che, ancora oggi a distanza di quasi due decenni, è ascoltata da ogni generazione.

Ma a chi era dedicato quel brano così emozionante? “Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di la di quello che da. E tutto il dolore che grida dal mondo diventa un rumore che scava, profondo nel silenzio di una lacrima. Lei non sa vedere al di la di quello che da. L’ingenuità è parte di lei, che è parte di me“, dice il ritornello.

Dalle dolci parole si può già intuire che Francesco è stato ispirato da qualcuno che ama profondamente. Infatti, il brano lo ha presentato un anno dopo la nascita della sua unica figlia Jolanda, nata dalla relazione coniugale con Ambra Angiolini.

Francesco Renga, l’amore per sua figlia Jolanda

Francesco Renga è uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano per le sue canzoni dolci ed emozionanti. Il brano “Angelo” è stato il suo cavallo di battaglia che lo ha reso celebre come solista. Un brano dedicato alla sua dolce bambina che ama profondamente e che vuole proteggere dalle malvagità del mondo. Ma chi è l’angelo a cui Francesco si rivolge?

Questo dettaglio lo ha svelato Renga in prima persona e ha confessato: “il mio “Angelo” quando ho bisogno di sostegno e protezione è il volto di mia madre. Quando ho scritto quella canzone, pensavo a lei e nasceva la mia prima figlia“. Una mamma che è scomparsa prematuramente e a cui il cantante si rivolge per guidare la sua amata figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Francesco Renga, ecco cosa ha dovuto fare con sua figlia

Francesco Renga, dopo la fine del matrimonio con Ambra Angiolini, ha avuto altre storie e frequentazioni. Tuttavia, l’unica donna della sua vita sarà sempre sua figlia Jolanda, nata nel 2004. In prossimità delle vacanze natalizie, il cantautore ha voluto condividere un momento speciale e felice con Jolanda e lo ha documentato e condiviso su Instagram.

Per completare al meglio le decorazioni di casa Renga, hanno pensato bene di costruire il simbolo del Natale: “Anche quest’anno abbiamo rispettato la tradizione: stiamo per cominciare la costruzione del presepe“. Francesco ha documentato ogni passaggio della realizzazione dell’opera e di quel momento magico trascorso con Jolanda. In molti hanno commentato il video postato su Instagram, compreso il suo grande amico e collega Nek.