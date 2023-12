Uomini e Donne, ricovero d’urgenza in ospedale per lui: la preoccupazione è alle stelle | “…ho rischiato la morte”

Uomini e Donne, ricovero d’urgenza per il famosissimo. Le sue condizioni di salute fanno preoccupare i suoi fan

Uno dei programmi televisivi più apprezzati e seguiti dal grande pubblico è senza dubbio Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi concede la possibilità di trovare l’anima gemella negli studi Mediaset.

Sono moltissime le coppie che si sono formate grazie alla regina della televisione italiana e che hanno creato una meravigliosa famiglia a seguito del programma. Uomini e Donne va in onda dal 1996 ed è tra le trasmissioni più longeve del piccolo schermo.

Il dating da la possibilità di incontrare il vero amore a qualunque età. Infatti, oltre al trono classico in cui corteggiatori e tronisti non superano i 30 anni, Maria De Filippi e tutta la produzione hanno voluto dare un’occasione a chiunque introducendo il Trono Over.

Ad accompagnare Maria che svolge il ruolo di conduttrice e moderatrice, ci sono anche gli opinionisti. Tina Cipollari e Gianni Sperti, ormai colonne portanti del dating, giudicano e commentano le dinamiche che si creano in studio e durante le esterne.

Uomini e Donne, tanta preoccupazione per il famosissimo

I tronisti ed i corteggiatori trascorrono molti mesi nel dating Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. Il percorso dura circa 5 mesi in cui i giovani partecipanti si frequentano e si conoscono davanti gli occhi indiscreti delle telecamere.

Inevitabilmente nascono delle simpatie da parte del grande pubblico che si affeziona ai partecipanti del dating. Uno dei personaggi che ha particolarmente catturato l’affetto dall’audience è stato Giacomo Czerny, un videomaker di 25 anni che ha trovato l’amore e ha scelto Martina Grado.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mondo della TV (@ilmondodellatv)

Uomini e Donne, il famosissimo operato d’urgenza

A Uomini e Donne, ogni anno, si alternano tronisti e corteggiatori che cercano il vero amore. Al termine del dating, i partecipanti ottengono un’importante visibilità tanto da essere seguiti dal pubblico anche alla fine del loro percorso. L’ex tronista Giacomo Czerny ha riscosso tanta popolarità dopo il trono e su Instagram è seguito da 239 mila followers.

Nell’ultimo periodo, però, Giacomo ha fatto preoccupare i suoi fan a causa di un problema di salute che lo ha costretto ad essere operato d’urgenza. Il giovane ha postato delle storie su Instagram in cui svela cosa gli è accaduto: “Due mesi fa ho avvertito un mal di testa che non se n’è mai andato [..] Ho fatto una risonanza magnetica al cervello e da li mi hanno trovato un aneurisma. Sono andato un po’ in panico e sono andato in ospedale. Mi hanno fatto una tac [..] mi hanno trovato un aneurisma di 11 millimetri, molto grosso che andava operato subito“. Fortunatamente l’intervento è andato per il meglio ed oggi l’ex tronista può continuare a godersi la sua storia d’amore con la bella Martina.