Gf, addio alla Regina di questa edizione: il motivo è alquanto preoccupante | Ecco perché

Abbiamo detto addio alla regina di questa edizione del Grande Fratello? I fan sono sotto shock, in quanto non sanno ancora se la rivedranno o meno. Sono ore di apprensione da parte dei telespettatori.

Sarà dura proseguire all’interno della Casa del Grande Fratello, in quanto la tensione si taglia veramente con il coltello. Questo prolungamento della reclusione poi, non ha fatto altro che aumentare i malumori.

A prescindere dall’abbandono temporaneo della gieffina, molto amata sui social, c’è anche la questione del tornare o meno e della voglia di un altro concorrente, di andare via, per non tornare più. Se queste voci fossero confermate, in una volta sola, il “Big Brother”, si vedrebbero portare via, due pilastri dell’edizione di quest’anno.

L’uscita temporanea della queen del GF

Nel bene e nel male, la queen della Casa e il guru, sono due presenze fisse molto importanti per il reality Mediaset. Infatti, se quello che serve in questo momento all’emittente privata, è un pò di gas per risalire ai vertici dello share, sicuramente i produttori, non potranno perdere anche loro. Ovviamente per quanto riguarda il guru, si sta parlando di Massimiliano Varrese, il quale aveva fatto appena in tempo a chiarire con la Luzzi, che è tornato nuovamente al centro delle critiche.

Una nuova sciagura ha fatto tornare l’occhio vigile del GF, puntato verso di lui. Infatti, si è reso protagonista di un’antipatica battuta, bocciata dai follower e da telespettatori. In pratica, dai microfoni degli autori, è stato fatto l’appello di tutte le donne presenti, invitandole a raggiungerli nel confessionale. In questo frangente, Varrese è intervenuto dicendo: “Vittorio tu no”, alludendo quindi al suo orientamento sessuale. Pare che prima di questo aneddoto, Varrese, fosse già rimasto parecchio a parlare in confessionale con gli autori, in quanto, secondo gli esperti dei social, Massimiliano sarebbe in crisi e non sa se uscire o meno.

Beatrice Luzzi tornerà al GF?

È molto intricata la storia di queste ultime settimane, che si è venuta a creare all’interno della casa del Grande Fratello. Non solo c’è confusione su Massimiliano Varrese, su di un suo possibile abbandono prematuro, a detta dei pettegolezzi, per via della tensione che si sono venute a creare. Ma il dubbio si è insinuato nel cuore dei follower anche per la queen della casa, cioè Beatrice Luzzi, la quale è uscita temporaneamente dal reality, per assistere il padre 86enne che sarebbe caduto e si sarebbe rotto il femore, secondo le indiscrezioni pubblicate su Biccy.it.

Dopo quello sconforto iniziale per l’assenza della loro beniamina, sui social sono iniziate a girare voci, sul fatto che la Luzzi potrebbe non rientrare più. A tranquillizzare però ci ha pensato lo staff di Beatrice Luzzi, i quali sui social, non solo hanno confermato la diagnosi del padre e la successiva operazione, fortunatamente finita bene, ma anche il fatto che l’attrice al momento, sia in quarantena in albergo, in attesa di rientrare al GF. Che dire, speriamo succeda presto.