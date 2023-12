Fuori dal coro, accuse pesantissime nei confronti di lei: “… sei un pirranha”

Anche Mario Giordano di Fuori dal coro, il noto programma Mediaset, ha deciso di dire la sua in merito allo scandalo scoppiato in questi ultimi giorni. Il conduttore non la manda a dire e le dà della “piranha”.

Mario Giordano, è il noto giornalista e conduttore del programma Mediaset, Fuori dal coro, il quale va in onda, come di consueto su Rete 4. Nel suo show, l’ex direttore di Studio Aperto, tratta con il suo solito modo, che è diventato ormai il suo biglietto da visita, molti fatti di cronaca che sono successi.

Ovviamente, Giordano non poteva non parlare anche di lei, visto che è finita sotto i riflettori, per via di quello scandalo che ha diviso l’opinione pubblica. A Giordano non sono piaciute neanche le sue scuse e la addita come una “piranha“. Cosa succederà adesso non si sa.

Le parole di Mario Giordano

Questo scandalo rimarrà al centro dell’attenzione probabilmente per molto tempo, c’è stato un errore, che sia stato intenzionale o meno, questo nessuno lo può sapere, ma comunque è successo. In tutta questa storia, ci stavano per rimettere dei bambini malati e su queste cose non si scherza. È iniziato tutto con la vendita di pandori a scopo di beneficenza, ad un prezzo molto elevato rispetto al costo consono.

Da qui in seguito si è venuto a scoprire che i soldi non sono andati al Regina Margherita di Torino, ma sono rimasti nei conti delle aziende coinvolte, c’è stata un’indagine dagli enti appositi, una multa molto salata e un mea culpa in diretta, con tanto di donazione da 1 milione di euro. Insomma, la storia è ancora aperta e nessuno di noi può dare un parere in merito, finché le cose non finiranno.

Il servizio di Fuori dal coro

Come avrete potuto capire, il servizio di Fuori dal coro, diretto da Mario Giordano, riguarda lo scandalo nel quale è finita Chiara Ferragni e la Balocco, con i pandori griffati, venduti l’anno scorso per beneficenza. A prescindere da tutto, dopo aver udito anche le scuse dell’influencer, Giordano ha voluto dire la sua in merito:

“Attenti alla buonissima Chiara Ferragni, l’influencer che sembrava Madre Teresa di Calcutta in versione via Montenapoleone. Si è comportata da vero piranha. Solo dopo essere indagata dalla Procura, solo dopo, ha chiesto scusa…”. Sopra vi abbiamo riportato il video con le sue parole, cosa ne pensate di tutta questa storia?