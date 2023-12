Marica Pelligrelli, addio a Eros Ramazzotti: nel suo cuore c’e solo lui | Lo conoscete tutti

Marica Pellegrinelli, l’addio ad Eros Ramazzotti questa volta è definitivo. Ecco chi c’è nel cuore della showgirl

Marica Pellegrinelli è un ex modella ed un personaggio televisivo che ha catturato l’attenzione dei telespettatori grazie al suo percorso professionale e alla sua attività sui social network in cui condivide scatti mozzafiato ed è seguita da ben 226 mila followers.

Originaria di Bergamo, Marica nasce nel 1988 e fin da piccola coltiva la passione per la moda. Dopo aver conseguito il diploma, la Pellegrinelli si trasferisce nella città della moda, a Milano, dove immediatamente viene notata per la sua bellezza acqua e sapone.

Frequenta l’Accademia delle Belle Arti e cerca di perfezionare la dizione e la recitazione. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2006 quando viene selezionata per recitare in due film trasmessi al cinema, “Sono tornato al nord” e “La cena per farli conoscere”.

Debutta anche nel piccolo schermo e partecipa al cast della serie televisiva Don Matteo nel 2009. Nello stesso anno diventa il volto per eccellenza dello show canoro “Wind Music Award” e proprio in questa occasione incontra il suo Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli, la storia con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli aveva solo 21 anni quando, consegnando il premio dei Wind Music Award ad Eros Ramazzotti, si innamora perdutamente di uomo di 25 anni più grande. Avviano così una relazione e cinque anni dopo, nel 2014, convolano a nozze. Creano una meravigliosa famiglia e mettono al mondo Raffaela Maria nel 2011 e Gabrio Tullio nel 2015.

Nel 2019 inizia una profonda crisi tra i coniugi che li porta alla separazione definitiva. “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”, ha confessato la showgirl.

Marica Pellegrinelli, ecco chi c’è nel suo cuore

Al termine della relazione con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha mantenuto un rapporto pacifico e sereno con il padre dei suoi figli con cui ha condiviso 10 anni della sua vita: “Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me“. Però, il cuore della showgirl è tornato a battere per un nuovo amore.

Dal 2022 Marica ha ritrovato la felicità al fianco del dj olandese William Djoko. I due pare che si siano conosciuti ad Ibiza, durante un evento della Milano Fashion Week e da quel momento non si sono più lasciati. A paparazzarli per la prima volta è stato il settimanale Diva e Donna, ma poi la notizia è stata ufficializzata dai diretti interessati. Oggi, Marica è serena ed è in attesa del suo terzo figlio.