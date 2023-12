Antonella Fiordalisi, dopo il Gf svela un retroscena ‘da paura’ | Imbarazzo a Mattino Cinque

Antonella Fiordelisi ha svelato un retroscena che ha lasciato i telespettatori di Mattino Cinque senza parole, in quanto non immaginavano una conferma del genere. Diciamo che l’influencer deve anche molto al Grande Fratello.

E’ la nota influencer, che ha sicuramente aumentato la sua fama anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, la quale per diverso tempo è stata al centro dell’attenzione per via della sua storia con l’ex gieffino, Edoardo Donnamaria.

La nota influencer condivide molti dettagli della sua vita con i follower, ma sicuramente questa rivelazione non se la sarebbero mai aspettati, in quanto dopo averlo dichiarato a Mattino Cinque, sono rimasti tutti senza parole. Ecco di cosa stiamo parlando.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi a Mattino Cinque

Antonella Fiordelisi è la nota influencer ed ex gieffina, che ha fatto tanto chiacchierare di lei in passato, per la sua storia con Edoardo Donnamaria. I “Donnarisi”, come li avevano soprannominati i loro follower, erano molto seguiti sia quando erano nella Casa del GF Vip, sia quando sono usciti fuori. Quando si sono lasciati, i fan sono rimasti scioccati e ancora qualcuno spera di poterli rivedere assieme.

A prescindere dalle motivazioni che li ha portati a separarsi, entrambi hanno voltato pagina, tornando alle loro vite di prima. Antonella era già una nota influencer prima del GF Vip, ma sicuramente stare all’interno della Casa, le ha fatto aumentare visibilità, facendole guadagnare moltissimi follower e su questo punto, ci colleghiamo al paragrafo successivo.

Il guadagno di Antonella

In merito al discorso dei follower, quelli di Antonella Fiordelisi sono molto aumentati da quando è uscita dal Grande Fratello Vip. Questo le ha permesso di ampliare i costi del suo lavoro e da come ha dichiarato a Mattino Cinque, il suo guadagno è notevole.

Ecco che cosa ha dichiarato a Francesco Vecchi: “il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso…”. In merito al tipo di post che produce la Fiordelisi: “io faccio pubblicità a un po’ di tutto: “dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità…”. Ovviamente i telespettatori sono rimasti senza parole, in quanto non pensavano che un post social, con il giusto ADV, potesse far guadagnare così tanto al suo volto immagine.