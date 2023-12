Uomini e Donne, incidente preoccupante: quello che è successo ha dell’incredibile | Nessuno poteva crederci

Ecco che cos’è successo ad un’ex tronista di Uomini e Donne che ha scioccato tutti i follower e i presenti. Diciamo che l’epilogo sarebbe potuto essere molto più devastante, quel che è successo ha dell’incredibile.

Per Maria De Filippi, tutti i vari tronisti, corteggiatori, dame, cavalieri, ecc. che sono “passati” nel suo studio, rimarranno per sempre nel suo cuore, in quanto lo sappiamo com’è Queen Mary. E’ una mamma un pò per tutti, da quello che abbiamo potuto capire dai commenti rilasciati su di lei, da chi ha avuto la fortuna di averla incontrata.

In molti sui social si sono chiesti cosa avrà pensato la vedova di Costanzo, dopo aver visto “quell’incidente” improvviso che sarebbe potuto finire molto peggio, che ha visto protagonista una ex tronista di Uomini e Donne. Il finale ha veramente dell’incredibile, non si sa come sia potuto accadere.

Incidentino di percorso per l’ex tronista di Uomini e Donne

La persona protagonista di questa storia, è stata una ex tronista di Uomini e Donne di qualche anno fa. Purtroppo per lei, il dating di Maria De Filippi non ha rilasciato il risultato sperato e con il corteggiatore con il quale è uscita dal programma, non se né fatto più nulla. Fu l’esperienza al Grande Fratello Vip a farle trovare quello che fino a qualche tempo fa, sembrava essere la sua anima gemella.

Purtroppo però le cose sono andate diversamente e i due si lasciarono qualche mese fa, dopo essere diventati genitori per la prima volta. Entrambi hanno voluto rilasciare la loro dichiarazione dei fatti a Verissimo da Silvia Toffanin, le cui parole hanno lasciato attoniti non solo la conduttrice ma anche il pubblico da casa. Non si sa di preciso come sono andate realmente le cose, visto che le due versioni non combaciano, ma sicuramente se l’amore non è più presente nelle loro vite, hanno fatto bene a separarsi e cercare di voltare pagina in maniera civile però, per rispetto della “loro creatura”.

Capelli ignifughi?

Sicuramente dagli indizi forniti, avrete capito che stiamo parlando di tutto quello che è successo a Sophie Codegoni e Alessandro Basciani. Ma l’aneddoto di oggi non c’entra con la loro storia d’amore “scoppiata”, ma per un piccolo incidentino di percorso capitato all’ex tronista di Uomini e Donne, durante i festeggiamenti del suo compleanno. In pratica, la 23 enne neo mamma, si è apprestata a festeggiare “il suo giorno”, in compagnia di amici e parenti che per l’occasione le hanno fatto trovare tre torte con scritte simpatiche, con tanto di candeline da spegnere.

Durante questa operazione però, complice anche la sua folta chioma bionda, i capelli le hanno improvvisamente preso fuoco per “colpa” delle candeline accese. E’ successo tutto in pochi secondi, ma fortunatamente la fiamma si è spenta da sola e non si sono registrate conseguenze importanti. Questo episodio ha spaventato ma nello stesso tempo divertito i follower, i quali hanno soprannominato la Codegoni come “la ragazza con i capelli ignifughi“. Che dire tutto bene quel che finisce bene.