Eleonora Giorgi, il dramma che l’ha devastata: “..ho paura”

Eleonora Giorgi ha aggiornato i suoi fan su quell’aspetto drammatico della sua vita, che sperava di non dover mai provare, ma purtroppo la vita è questa. Ecco come si sente la nota attrice e soprattutto cosa prova.

Non ha bisogno di molte presentazioni la grande Eleonora Giorgi, la quale negli anni ’70, era considerata una delle attrici più brave e più belle di quel periodo, venendo considerata anche una sex-symbol. Negli ultimi anni, oltre al suo ruolo di attrice, è finita al centro dell’attenzione, più che altro per la vita sentimentale di suo figlio.

Per chi non lo sapesse infatti, Eleonora è la mamma di Paolo Ciavarro, avuto con il suo ex marito, Massimo, attuale compagno di Clizia Incorvaia, nonchè papà del piccolo Gabriele. In un momento di così tanta felicità, purtroppo la Giorgi si è dovuta scontrare con quella notizia che le ha cambiato la vita, per non parlare dello stato d’animo. Cerchiamo di capire meglio il discorso.

Lo stato d’animo di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi, prima di essere nonna è mamma, di due bellissimi ragazzi, il suo primogenito è il produttore cinematografico, Angelo Rizzoli, avuto dal suo primo marito. In seguito, si sposò con l’attore e collega, Massimo Ciavarro, dal quale ebbe il giovane Paolo. Dopo tanti anni di lavoro, si stava godendo la sua nuova vita da nonna, quando ricevette quella terribile notizia che scioccò tutti, non solo la diretta interessata.

Dopo lo sconforto iniziale, non solo la Giorgi, ma anche i suoi figli hanno deciso di combattere insieme alla mamma. Poco tempo fa, fu lo stesso Ciavarro (figlio) a pubblicare una foto di sua mamma, mentre la si può vedere in compagnia dei suoi due ragazzi. Sotto quel post, l’attrice ha ottenuto tantissimi commenti di incitazione, da parte dei suoi colleghi del mondo dello spettacolo, i quali le fanno i loro migliori auguri.

“Ho fatto la prima chemio, è dura ma sono qui” Eleonora Giorgi a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/FnpLVpxIbn — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 18, 2023

Una terribile malattia

Eleonora Giorgi, da poco tempo ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore al pancreas, per il quale si sarebbe dovuta sottoporre ai consueti trattamenti. Dopo aver fatto il primo ciclo di chemioterapia, ecco che cosa ha dichiarato la nonna di Gabriele ai microfoni di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: “Si, ho paura della prossima chemio, però mi racconto che sarà meno pesante di quella precedente…Vivo alla giornata, non penso mai al fatto che potrei non farcela…”.

Se tutto andrà bene: “in primavera verrò a Milano per sottoppormi all’operazione…” e speriamo quindi che tutto proceda per il meglio.