Sabrina Ferilli, panico in diretta televisiva: l’attrice si lascia a parole davvero orripilanti

Sveliamo il motivo per cui Sabrina Ferilli, durante quella diretta televisiva intervenne con parole non proprio consoni alla situazione. D’altronde l’attrice romana sa essere molto ironica è vero, ma non fatela arrabbiare.

Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più amate e seguite da sempre. Sono tutte una serie di cose per cui il suo pubblico non l’ha più abbandonata da quando è approdata per la prima volta in televisione. Non è solo bella, ma è anche brava nel suo lavoro, riuscendo a interpretare ogni ruolo che le viene proposto con la stessa professionalità e precisione che la contraddistinguono.

Sabrina è così, è simpatica e tosta allo stesso tempo, ma non fatela arrabbiare, perché non la tiene più nessuno se no. L’abbiamo vista in quella diretta televisiva, ha sopportato di tutto, ma quel momento proprio non l’ha gradito. Ecco che cos’era successo per farla sbottare con quelle parole non consone alla televisione.

La reazione di Sabrina Ferilli

Sul set di Tu si que vales, Sabrina Ferilli, non si è soltanto arrabbiata nell’episodio di cui vi parleremo a breve, ma ha instaurato il classico rapporto di odio/amore con la mascotte del programma, cioè Giovannino, il quale si diverte a far perdere la pazienza all’attrice romana. Con i suoi scherzi e le sue battute, la povera Ferilli viene stuzzicata anche da Maria De Filippi, la quale si diverte un mondo a vedere l’amica in difficoltà.

Nonostante lo show Mediaset sia finito, le simpatiche gag, che si sono create tra Sabrina e Giovannino sono rimaste nel cuore di tutti, per questo, approdando sul set di Amici, Queen Mary ha permesso a Giovannino di fare una videochiamata in diretta e tra le risate del pubblico, dei giudici e dei ragazzi, il burlone ha dedicato in primis “Mi Manchi” alla sua amica e poi le ha mostrato una pallina di Natale realizzata da lui, con una foto di loro due insieme. Ovviamente il momento ironico è stato molto apprezzato da tutti.

Ecco cosa aveva detto

In merito alla “calma apparente” mostrata da Sabrina Ferilli ad Amici, in molti si ricordano ancora con un grande sorriso, quel momento in cui, Giovannino e Maria De Filippi, hanno organizzato quello scherzo ai danni della povera attrice che tanto l’ha spaventata. In pratica, durante una puntata dell’edizione da poco conclusa di Tu si que vales, un mentalista ha fatto uno scherzo horror a Sabrina, la quale non ha per nulla apprezzato.

Per lo spavento si è lasciata andare ad imprecazioni quali: “adesso basta. Mi sono rotta il caz*o” e “Che rottura di cog**oni”. Per chi si fosse perso questo momento epico, basta andare a cercare la puntata dello show Mediaset del 4 novembre, il divertimento è assicurato.