Pio e Amedeo, dopo il silenzio l’affronto devastante: il duo comico asfalta proprio lei

Anche Pio e Amedeo hanno voluto rilasciare la loro opinione, in merito allo scandalo che si è venuto a creare. Ovviamente l’hanno fatto a modo loro, un mix di satira pungente e anche molto diretta.

Pio e Amedeo, con la loro satira, riescono a dire praticamente tutto, senza mai far togliere il sorriso dal volto del loro grande pubblico. Li abbiamo visti al cinema e il televisione, nonché in veste di attori e anche conduttori, insomma, due professionisti a 360°.

A prescindere dai loro discorsi, anche il duo comico pugliese, hanno voluto dire la loro in merito a tutta questa storia, che sta riempendo le pagine dei quotidiani. I due comici non l’hanno di certo mandata a dire e senza troppi giri di parole, rilasciano delle affermazioni molto dure nei suoi confronti.

Le parole di Pio e Amedeo

Prima di svelarvi quali sono state le loro parole in merito a questa storia, dobbiamo fare un passo indietro, per capire esattamente cosa stia succedendo. In pratica è incentrato tutto su quei pandori, il cui ricavato sarebbe dovuto andare in beneficenza. Sembrava una delle tante campagne lodevoli, ma dopo mesi, si è capito che in realtà il ricavato dell’acquisto del panettone, non andava all’azienda, quanto nel conto in banca della Ferragni e della Balocco.

Dopo questa scoperta è successo un pò di tutto e soprattutto è stato detto di tutto, con la mamma di Leone alla fine che ha chiesto scusa in un video social, nel quale appare struccata e vestita in maniera molto insolita per essere la Ferragni. Dopo le sue parole di scuse, sono molti che hanno deciso di affrontare la situazione, rilasciando un loro commento, famosi e non.

Il duro discorso

Dopo un periodo di silenzio, anche Pio e Amedeo, hanno voluto rilasciare il loro pensiero in merito allo scandalo relativo a Chiara Ferragni e ai pandori di beneficenza. Ecco che cosa hanno dichiarato: “Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale…”.

Per concludere, il duo comico ha inscenato uno sketch a, Le Iene, dal titolo: “Il pandoro di Pio e Amedeo”, ripercorrendo le tappe più esaustive dello scandalo della Ferragni, mostrando anche il video di scuse. C’è chi li ha applauditi e chi invece li attacca, credendo nella buona fede di Chiara Ferragni. Voi cosa ne pensate?