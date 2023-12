Paola Barale, dopo anni arriva la stoccata: ecco perché è finita proprio con il noto attore

Ecco perchè l’amore tra Paola Barale e il noto attore è finito clamorosamente. La rivelazione arriva dopo anni dall’accaduto e la risposta di lui cambierà totalmente le “carte in tavola”.

Paola Barale è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, neanche dopo anni di assenza dal mondo della televisione. L’abbiamo conosciuta e amata fin dai tempi de, La ruota della fortuna e da allora, non è più andata via dal cuore dei fan.

Tantè che ad oggi, dopo tanto tempo, qualcuno gli regala ancora delle magliette che raffigurano le battute epiche, rilasciate da Mike Bongiorno. Se la sua vita lavorativa la conosciamo, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale, in quanto la confessione del noto attore, con il quale anni fa la Barale si è lasciata, riaccende un dibattito in merito.

Paola Barale e l’addio al noto attore

Prima di parlare delle nuove dichiarazioni rilasciate dal noto attore, con il quale Paola Barale è stata insieme per molti tempi, per lei ci sono grandi notizie. Pare proprio che il 2024 sarà all’insegna del cambiamento per l’ex valletta de, La ruota della fortuna. Infatti, approderà presto su Italia Uno a fianco di Enrico Papi, al famoso programma di intrattenimento, La pupa e il Secchione.

Da voci passate sembrava che Paola fosse ad un passo per diventare la nuova opinionista del Grande Fratello, ma sappiamo tutti che quei rumors si rivelarono poi infondati, speriamo che anche qui non ci sarà un cambio di rotta per la nota attrice e conduttrice.

A parlare è Raz Degan!

A Paola Barale, principalmente collegano due grandi amori, che sono stati al centro del gossip in quegli anni. Il primo sicuramente è quello con Gianni Sperti ma il secondo è senza ombra di dubbio quello con Raz Degan. Con l’attore sono stati insieme precisamente dal 2002 al 2015, il loro è stato un grande amore.

Poi le cose finirono e la spiegazione che iniziò a circolare in merito, fu che i due si lasciarono per colpa del gossip. Dopo tanti anni, a far chiarezza ci ha pensato Raz Degan, il quale in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è confessato a “cuor leggero”. In merito alla Barale ha dichiarato che si lasciarono non per colpa dei “paparazzi” ma: “Non è stato il gossip il punto di rottura: faceva parte del pacchetto. Il nostro amore è durato dal 2002 al 2015…Su di noi hanno scritto tante stupidaggini, ma anche tante cose belle. Abbiamo vissuto momenti magici e… sono fatti nostri!”, citando così il noto spot che lo rese tanto celebre negli anni ’90. Chissà se Paola Barale replicherà a tale dichiarazione del suo ex?