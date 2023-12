Sophie Codegoni, incidente inaspettato: l’influencer preoccupa proprio tutti

Sophie Codegoni ha avuto un incidente di percorso, il quale è sopraggiunto all’improvviso. È proprio vero, le cose capitano sempre quando meno te le aspetti. Il finale sarebbe potuto essere molto diverso.

La giovane influencer 23enne, mamma della piccola Celine Blue, da diverso tempo è al centro del gossip, ma non per il suo lavoro, quanto per la sua vita sentimentale. Stiamo parlando ovviamente di Sophie Codegoni, la quale dopo aver messo fine alla sua relazione con Alessandro Basciano, ha deciso di voltare pagina, forse per sempre.

Proprio per questo, ha deciso di festeggiare con amici e parenti, in un party all’insegna del divertimento. Ed è lì che è successo il “fattaccio”, quel piccolo incidentino di percorso, sarebbe potuto finire molto peggio per lei. Ecco che cos’è successo.

Incidentino per Sophie Codegoni

Prima di parlare di quel party “rovente”, molti follower hanno fatto gli auguri di Natale a Sophie Codegoni, la quale si è apprestata a festeggiare la prima festa da mamma, insieme alla piccola Celine Blue. Ovviamente però, la separazione burrascosa avvenuta tra lei e Alessandro Basciano, ha infuocato gli animi sui social, in quanto l’opinione pubblica, come accade spesso per queste cose, si è divisa.

C’è chi appoggia la Codegoni e chi le “rinfaccia” di aver separato la bambina dal primo Natale con il padre. Come si può notare sui social però, Basciano nel periodo natalizio era a Brescia per un impegno lavorativo. Quindi, prima di parlare, i follower dovrebbero attendere delle dichiarazioni ufficiali da parte dei due, in quanto magari i due genitori hanno preso accordi differenti per queste feste.

Un compleanno da ricordare

Sono diventati virali gli scatti della festa di compleanno di Sophie Codegoni, la quale mentre si apprestava a spegnere le candeline, senza accorgersene ha appoggiato i capelli sciolti sopra ad una candelina. Immediatamente la ciocca le ha preso fuoco, ma fortunatamente, la fiamma si è spenta praticamente subito, non causandole nessun danno alla folta chioma bionda. Dopo questo episodio, i fan hanno iniziato a chiederle se avesse i capelli di “materiale ignifugo”. A parte questo spiacevole incidente che sicuramente la Codegoni si ricorderà per molto tempo, c’è un altro dettaglio ad aver colpito l’attenzione dei follower.

Stiamo parlando delle tre deliziose torte che gli amici le hanno fatto trovare. Ogni torta aveva una frase: “Porto amore ma anche da bere”,”Io chiamo Glovo”,”Ma la bambina è il regalo più grande”. Quando sono sopraggiunti i dolci, ovviamente non solo i presenti ma anche i follower, hanno riso di gusto alle frasi, probabilmente citate dalla stessa influencer nella vita quotidiana. Ma le risate sono arrivate anche per la caduta di una delle torte dal piatto, mentre Sophie mostrava la scritta agli amici. Che dire, è stato un compleanno molto movimentato.